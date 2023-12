Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PEC Zwolle vergroot met ruime zege misère bij onrustig FC Volendam

FC Volendam heeft een dramatische week afgesloten met een ruime nederlaag in de Eredivisie. De ploeg van trainer Matthias Kohler verloor in het eigen stadion met 5-0 van PEC Zwolle. Invaller Ferdy Druijf tekende in het laatste half uur voor een hattrick.

Het elftal van Volendam kende door de bestuurlijke crisis een onrustige voorbereiding op het duel met PEC. De complete technische staf van de club, inclusief Kohler, maakte vrijdag bekend op te stappen uit onvrede over het besluit van de raad van commissarissen om het bestuur van voorzitter Jan Smit te ontslaan. Kohler leek voor het duel met PEC wel aan te geven dat hij mogelijk aanblijft totdat er een opvolger is.

Naast de bestuurlijke crisis had Volendam de laatste tijd ook de nodige problemen op het voetbalveld. De laatste overwinning van de nummer 17 dateert alweer van 29 oktober, een 3-1-zege op Excelsior, waarna 1 punt werd gepakt in vier competitieduels. Tussendoor waren de amateurs van Excelsior Maassluis ook nog te sterk in de KNVB-beker.

Kansen

Ook tegen PEC waren de kansen in de eerste helft schaars voor Volendam. Basisdebutant Zach Booth werd in de 1e minuut afgestopt, maar daarna was het lang wachten op mogelijkheden voor Robert Mühren en Bilal Ould-Chikh. De bezoekers uit Zwolle waren voor rust alleen gevaarlijk met schoten van Lennart Thy en Thomas Lam.

PEC verzekerde zich vervolgens in de tweede helft binnen een periode van tien minuten van de overwinning. Na een mooie pass van Younes Namli opende Odysseus Velanas in de 59e minuut de score, 0-1. Op aangeven van Velanas verdubbelde Druijf, die net een paar minuten in het veld stond, de voorsprong. Druijf kopte daarna in de 67e minuut uit een voorzet van Anselmo Mac Nulty zijn tweede doelpunt van de avond binnen, 0-3. Thy en Druijf voerden in de slotfase de score op, 0-5.

ANP

