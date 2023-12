Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duizenden Israëliërs eisen vrijlating gijzelaars

Duizenden Israëliërs hebben zaterdag gedemonstreerd bij het hoofdkwartier van de strijdkrachten in Tel Aviv. Ze eisten de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars die nog in handen zijn van Hamas. Er waren ook mensen aanwezig, die Hamas afgelopen week liet gaan tijdens de afgekondigde wapenstilstand. Daaraan kwam vrijdag een eind.

Onder anderen Yelena Trupanov sprak de menigte toe. „Ik ben hier om jullie te bedanken, omdat ik zonder jullie hier niet zou zijn geweest. Nu moeten we mijn zoon Sasha nog terugbrengen, en alle anderen. Nu!” In andere plaatsen waren vergelijkbare betogingen. Daar werd tevens het aftreden geëist van premier Benjamin Netanyahu.

Hamas-kopstuk Saleh al-Arouri liet via de Arabische tv-zender Al Jazeera weten dat er van een nieuwe gevangenenruil geen sprake kan zijn zonder een nieuw bestand. Hij zei dat de gijzelaars die nog vastzitten militairen zijn en mannen die in dienst zijn geweest bij de Israëlische krijgsmacht. Zij mogen pas gaan na een staakt-het-vuren en vrijlating van alle Palestijnse gedetineerden. „Laat de oorlog zijn gang gaan. Dit besluit is definitief. Daarover sluiten we geen compromis.”

Duivel

Netanyahu zei tijdens een persconferentie eens te meer dat het Israëlische leger doorgaat in Gaza totdat Hamas is uitgeschakeld en alle gijzelaars terug zijn. „We stellen alles in het werk om die missie te volbrengen. We willen er zeker van zijn dat Hamas nooit meer een bedreiging zal vormen voor ons en dat er vanuit Gaza geen groepsdreiging meer komt voor Israël. Ik zeg het klip-en-klaar: we gaan door met de oorlog totdat al onze doelen zijn bereikt.”

Netanyahu verwelkomde de deal – „met de duivel” – die vorige week leidde tot de vrijlating van ruim honderd gijzelaars. „We hebben hen uit de duisternis in het licht gebracht”, aldus de Israëlische minister-president, die zijn verdriet uitsprak over de omgekomen landgenoten en degenen die nog gevangen worden gehouden.

ANP

