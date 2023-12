Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FC Utrecht en RKC Waalwijk spelen gelijk na incidentrijk duel

FC Utrecht heeft zijn ongeslagen serie een vervolg gegeven. De formatie van trainer Ron Jans speelde in de eigen Galgenwaard met 1-1 gelijk tegen RKC Waalwijk. Het duel werd vlak voor rust enige tijd stilgelegd, nadat er plastic bekers op het veld waren gegooid.

Voor Utrecht was het alweer de negende wedstrijd zonder nederlaag op rij, inclusief een zege in de KNVB-beker (3-2) op RKC. Met het punt klimt Utrecht een plaats naar de twaalfde plek op de ranglijst. RKC is de nummer 15.

Utrecht nam tegen RKC meteen het initiatief en was een aantal keren dicht bij de openingstreffer. RKC-keeper Etienne Vaessen was na een half uur kansloos bij de 1-0 van Victor Jensen, die profiteerde van matig verdedigen.

Strafschop

RKC kreeg in de 43e minuut een strafschop na hands van Mats Seuntjens. Vasilis Barkas stopte de penalty van Michiel Kramer, waarna hij de rebound overschoot. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot de spits een herkansing te geven door het te vroeg inlopen van spelers en het van zijn lijn komen van de keeper.

Voordat Kramer kon aanleggen, legde Gözübüyük het duel stil. De wedstrijd werd even later hervat, waarna Kramer alsnog de strafschop benutte.

RKC was de betere ploeg na rust. Vooral Chris Lokesa en Denilho Cleonise maakten het de verdediging van Utrecht lastig. Het stadion werd nog opgeschrikt door een lange blessurebehandeling voor de net ingevallen Marouan Azarkan na een botsing.

ANP

Reacties