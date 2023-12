Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Houthi’s: in gesprek met internationale partijen over Rode Zee

De Jemenitische Houthi-rebellen zijn met bemiddeling van Oman in gesprek met „internationale partijen” over de situatie in de Rode Zee, zegt een woordvoerder. De rebellenbeweging neemt daar regelmatig vrachtschepen onder vuur als vergelding voor de Israëlische bombardementen op de Gazastrook. Het is niet duidelijk wie de andere partijen zijn en waar het overleg plaatsvindt.

Woordvoerder Mohamed Abdel-Salam zei dat de aanvallen op vrachtschepen doorgaan tot de „agressie” tegen Gaza stopt. Wel gaf hij aan dat „betekenisvolle stappen” met betrekking tot humanitaire hulp aan Gaza „kunnen bijdragen aan het verminderen van de escalatie”.

„We hebben tegenover iedereen benadrukt dat de operaties van de Houthi’s bedoeld zijn om het Palestijnse volk te steunen, en dat we niet zomaar kunnen toekijken tijdens de belegering van de Gazastrook”, aldus Abdel-Salam in een verklaring.

Een aantal grote rederijen maakte vrijdag en zaterdag bekend niet langer door de Rode Zee te varen door de onzekere veiligheidssituatie. De Rode Zee biedt toegang tot het Suezkanaal naar de Middellandse Zee en is een van de belangrijkste verbindingen ter wereld voor maritiem vrachtvervoer.

ANP

