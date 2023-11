Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jong Oranje blijft ook in Zweden winnen in EK-kwalificatiereeks

De voetballers van Jong Oranje hebben hun foutloze serie in de kwalificatiereeks voor het EK van 2025 voortgezet in Zweden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger versloeg in Borås de Zweedse leeftijdsgenoten met 4-2.

Met de zege komt Jong Oranje na zes wedstrijden op 18 punten. Nummer 2 Jong Georgië heeft 8 punten minder, maar een wedstrijd minder gespeeld. Jong Zweden staat op de derde plaats met 7 punten na vijf wedstrijden.

Zweden nam in de eerste helft het initiatief. Vitesse-speler Joel Voelkerling Persson miste een grote kans namens de thuisploeg en zag een treffer afgekeurd worden. Na een goede mogelijkheid voor Oranje-spits Emanuel Emegha opende Zweden de score via Sebastian Nanasi. De aanvaller profiteerde in de 37e minuut van balverlies van Sontje Hansen, 1-0. Hansen maakte 2 minuten later zijn fout goed door de 1-1 binnen te schieten.

Ruben van Bommel was na een uur dicht bij de tweede treffer van Oranje, maar zijn schot raakte de lat. Een inzet van invaller Youri Regeer kwam even later terug van de paal, maar dit keer stond Van Bommel op de juiste plaats om de 2-1 in de hoek te plaatsen. Invaller Noah Ohio, die in de voorgaande vier duels ook trefzeker was geweest, maakte in de blessuretijd de 3-1. Joakim Persson vond nog tijd voor de 3-2, waarna Van Bommel de eindstand op het bord zette: 4-2.

ANP

