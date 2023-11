Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hamas draagt zes gijzelaars over aan het Rode Kruis

Hamas heeft opnieuw een groep gijzelaars overgedragen aan het Rode Kruis. Volgens de Israëlische krijgsmacht gaat het om zes personen die inmiddels zijn aangekomen in Israël. Eerder op donderdag kwamen al twee gijzelaars vrij.

Volgens bemiddelaar Qatar waren de vrijgelaten personen Israëliërs en mensen met dubbele paspoorten uit Uruguay, Mexico en Rusland.

In totaal zijn in de afgelopen week nu 110 gijzelaars vrijgekomen. In ruil daarvoor heeft Israël 210 Palestijnse gevangenen laten gaan. Donderdag wordt nog de vrijlating van dertig Palestijnen verwacht.

Vrijdagochtend vroeg loopt het tijdelijke bestand af, maar er wordt nog onderhandeld over een eventuele verlenging. Afgelopen nacht werden Hamas en Israël het pas op het allerlaatste moment eens over een extra dag gevechtspauze.

ANP

