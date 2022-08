Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Utrecht in beeld: genieten van Vuelta, geel gevaarte Jumbo-Visma en ‘rode’ Robert Gesink

Knalhard toegejuicht heeft ‘ons eigen’ gele gevaarte Jumbo-Visma de macht in de Vuelta gegrepen. In Utrecht! Oude rot in het vak Robert Gesink (36) mocht van de oersterke ploeg als eerste de finish passeren en morgen in de rode leiderstrui door Nederland fietsen. (Bijna) iedereen genoot van de opening van de wielerronde van Spanje, een ploegentijdrit.

De overige renners van de zegevierende Nederlandse ploeg die door een bomvol Utrecht – werkelijk drómmen mensen – reden: Primož Roglič, Sam Oomen, Mike Teunissen, Edoardo Affini, Sepp Kuss, Chris Harper en Rohan Dennis. Kort achter ‘Jumbo’ finishten het sterke Britse Ineos met Dylan van Baarle en het Belgische Quickstep met wereldkampioen Julian Alaphilippe in de gelederen.

Hartstochtelijke taferelen bij Vuelta Utrecht

Utrecht is nu de eerste Nederlandse stad die door alle drie de grote wielerrondes is aangedaan. De Tour de France startte er in 2015, de Giro finishte een etappe in de Domstad in 2010 (die was gestart in Amsterdam). De komst van de Vuelta bleek vandaag in een even regenachtig Utrecht terecht.

Het toejuichen van de renners was namelijk hartstochtelijk. Voor alle ploegen, voor wielrenners die hun collega’s niet meer bij konden houden en eenzaam rondreden. En voor de favorietenploeg Jumbo-Visma nog een tandje harder. De ploeg met kopman en Vuelta-winnaar van de laatste drie edities Primož Roglič, hadden de tv-kijkers misschien wel wat vaker in beeld willen zien. In Nederland waren we echter afhankelijk van de Spaanse regie.



Gaaf om samen met veel buurtjes de #VueltaHolanda langs te zien komen over de busbaan om de hoek. Knap hoe Jumbo team heeft gewonnen. In Utrecht Fietsstad! Trots op ons stadje. pic.twitter.com/1swCWBDEPK — Danny (@DannyFietst) August 19, 2022

‘Start in Utrecht volkomen krankjorum’

Slimste Mens-jurylid Maarten van Rossem vond het overigens maar niks dat de wielerronde van Spanje in zijn stad begon. „Volkomen krankjorum“, zei Van Rossem vandaag in een videofragment. Hij ontvlucht zijn drukke woonplaats morgen, als de etappe Den Bosch – Utrecht wordt verreden, richting Texel. Ook mensen die Utrecht voor een andere reden dan wielrennen probeerden te bereiken, zullen hebben gemopperd. Dat was namelijk praktisch onmogelijk, met een ploegentijdrit die zo’n beetje door iedere stadswijk ging. Maar verder: het publiek stond op vele plekken vele rijen dik en het enthousiasme was groot.

Ach, er klonk op sociale media ook nog wat gemopper. Wanneer niet? „Starten de wielrenners nou op bouwterrein?”, vroeg iemand zich af (bij andere mensen heet dat het Jaarbeursplein). „En de Domtoren staat nog in de steigers ook.” Een ander vroeg zich af waarom Utrechters hun energierekening niet meer kunnen betalen en burgemeester Sharon Dijksma desondanks ‘een vermogen aan de Vuelta besteedt’. Daar maakte verder geen wielersupporter langs de kant of tv-kijker thuis zich even druk om. Het was vooral genieten geblazen van de mooie beelden en de drukte in de Domstad.

‘Wat een mensen, wat een herrie’

Genoeg gemopper, want ook de renners genoten van de Vuelta-start in Utrecht. „Heel veel mensen onderweg, supergaaf”, zei Jetse Bol, die voor een Spaanse formatie rijdt. „Ik had het radiootje in mijn oren, maar heb niets kunnen horen. Dit was een van mijn mooiste ervaringen op de fiets.” „Een hele speciale ervaring dit, de ploegenprestatie ook al. Ik heb in deze stad nog geschiedenis gestudeerd”, zei de jonge Thymen Arensman (22 jaar, DSM), die met een schuin oog het eindklassement in de gaten gaat houden. En topper Wilco Kelderman, die volgend seizoen voor Jumbo-Visma rijdt: „Ik woon in de buurt en Utrecht is een mooie stad. Heel speciaal dit. Ik was er bij de start van de Tour de France in 2015 hier ook bij, dus ik wist wat het was. Maar wat een herrie hier joh!”

🚴‍♀️ Gelukkige Gesink Met een grote glimlach trok Robert Gesink na de zege van zijn ploeg Jumbo-Visma in de ploegentijdrit de rode leiderstrui van de Vuelta aan. „Ik ben de jongens zo dankbaar”, zei hij over zijn ploeggenoten. „Het is fantastisch dat ze me dit hebben gegund. Ik ken mijn rol”, lachte Gesink. „Maar dit is even genieten. Deze rode trui is misschien wel het hoogtepunt uit mijn loopbaan.”

Morgen wordt dus de etappe Den Bosch – Utrecht verreden, zondag volgt een Brabants toetje met Breda – Breda. Daarna vertrekt het vliegtuig richting het echte land van de Vuelta, Spanje.

Een reeks aan mooie beelden en reacties:



Er stond ook een oud Vuelta-deelnemer aan het hek te supporteren:



Dit weekend de Ronde van Spanje volgen. Vandaag in Utrecht ploegentijdrit. Beetje raar idee dat ik precies 41 en 42 jaar geleden zelf heb meegedaan. Lang geleden, maar wel een mooie herinnering 😊 De sfeer is hier geweldig! pic.twitter.com/vpsMkPNALO — Peter Zijerveld (@peterzijerveld) August 19, 2022



Ook aan de start worden fraaie foto’s gemaakt. Fotocredit: Charly López #LaVuelta22 #utrecht pic.twitter.com/9fDNDoTP8A — Johan van der Zande (@jopie81) August 19, 2022



Deze sportievelingen rennen dus steeds het talud op en af om zowel boven als beneden de @LaVueltaHolanda te zien! #utrecht #vuelta pic.twitter.com/R0QN8hOmDX — Kees Hoogendijk (@HoogendijkKees) August 19, 2022



Wat heerlijk dat #LaVuelta22 in Utrecht is, daar fietsen en leven wij, heerlijke beelden!!! — Marijke Beintema (@msbeintema) August 19, 2022



Volksfeestje dag 2 in Utrecht. Prachtig. #LaVuelta22 https://t.co/gqIoqeJWcJ — Johan van der Zande (@jopie81) August 19, 2022



Prima sfeer bij de #Vuelta2022 #VueltaHolanda in Leidsche Rijn Centrum Utrecht pic.twitter.com/eOHKUkTPkr — Jasper Klewer (@JasperKlewer) August 19, 2022



Achterblijvers ook hartstochtelijk aangemoedigd, top sfeer bij de Vueltastart in Utrecht pic.twitter.com/gMFVbDrP5K — Maarten Kolsloot (@MaartenKolsloot) August 19, 2022



Nederland op zijn best … #LaVuelta22 … prachtige happening in Utrecht. Er gebeuren dus mooie dingen in ons landje, als het Vak K in de @2eKamertweets zich er maar niet mee bemoeit. — Arjan van de Wiel (@arjanwiel) August 19, 2022



Gesink wint met Jumbo-Visma ploegentijdrit in sfeervol Utrecht https://t.co/fKQCUJQWuR — NUsport (@NUsport) August 19, 2022

De uitzending van NOS Studio Sport, waarin overigens geen tijd meer werd gemaakt voor de huldiging van Jumbo-Visma en Robert Gesink, is terug te zien.