Dopingrel Olympische Spelen rond kunstrijdster Valieva (15): hoe zit het?

Het olympisch comité van Rusland ziet geen reden om kunstrijdster Kamila Valieva, 15 jaar nog maar, uit Beijing weg te sturen. Er is over Valieva tijdens de Olympische Spelen een behoorlijke dopingrel gaande. En rel die eigenlijk over een kind gaat. Hoe zit de zaak in elkaar?

Deze week bleek dat Kamila Valieva eind vorig jaar bij het nationale kampioenschap in Sint-Petersburg positief heeft getest op het verboden middel trimetazidine. Volgens de Russen leverden de dopingtests van de tiener bij zowel de Europese kampioenschappen van vorige maand in Tallinn als nu op de Olympische Spelen in Beijing louter negatieve uitslagen op.

Valieva won deze Olympische Spelen al goud

„De atlete heeft dus het recht om zonder beperkingen te trainen en deel te nemen aan de wedstrijden, totdat het internationale sporttribunaal CAS eventueel een andere beslissing neemt”, staat in een verklaring op de website van de Russische bond.

Valieva bezorgde Rusland maandag het goud in de landenwedstrijd op de Winterspelen. De medailleceremonie een dag later ging echter niet door. Wat bleek: die dag werd de positieve uitslag van de dopingtest van eind vorig jaar bekend. Het Russische antidopingbureau legde Valieva daarop in eerste instantie een voorlopige schorsing op. Na beroep van de kunstrijdster werd die schorsing weer opgeheven.



Komt ‘Miss Perfect’ nog in actie?

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de internationale schaatsfederatie ISU zijn nu naar het CAS gestapt om die beslissing aan te vechten. Het olympisch comité van Rusland eist een volwaardig onderzoek. „We doen alles om de belangen van onze sporters te beschermen en om een eerlijk gewonnen olympische gouden medaille te behouden.”

De Russische kunstschaatsfederatie zegt „niet te twijfelen aan de eerlijkheid en zuiverheid” van Valieva. De tiener heeft als bijnaam ‘Miss Perfect’, vanwege de topscores die ze neerzet op het ijs. Maar kun je iemand die zo jong is verantwoordelijk houden in deze dopingzaak?, vroeg De Telegraaf zich vanmorgen al af. De kunstrijdster zweeg vandaag na de training. Ze liep met een capuchon over haar hoofd door de mixed-zone, waar ze vragen van journalisten negeerde. Valieva hoopt volgende week mee te doen aan de individuele wedstrijden in Beijing.



Valieva, enorm talent en populair

Kamila Valieva werd geboren in 2006, het jaar waarin Ireen Wüst haar eerste gouden medaille tijdens de Olympische Spelen won. De op Instagram populaire kunstschaatster (423.000) begint ondanks haar leeftijd de Russische prijzenkast thuis ook al aardig te vullen. Toen zij nog maar 13 jaar was, werd Valieva wereldkampioen kunstrijden bij de junioren. Deze winter werd het supertalent ook nationaal kampioen van Rusland en onlangs ook Europees kampioen. Valieva heeft drie wereldrecords op haar naam: hoogste score korte kür, hoogste score lange kür en hoogste score totaal. De vraag is wat het schaatsleven Kamila Valieva allemaal nog gaat brengen. En of dat volgende week bij de Olympische Spelen in Beijing is of niet.

