John de Mol stomverbaasd dat Johan Derksen Marble Mania leuk vindt

John de Mol kan het nog steeds amper geloven. Johan Derksen vindt zijn nieuwste programma Marble Mania leuk. Johan Derksen! Lang niet iedereen gelooft de man van Veronica Inside overigens…

Je vindt dat je na je wereldwijde successen Big Brother en The Voice wel weer eens een nieuw succesnummer wilt maken. Dus dacht John de Mol: ik ga BN’ers laten knikkeren. Dat is nou net niks voor Johan Derksen zou je denken. Maar juist die vaak mopperende recht voor z’n raap-voetbalanalyst heeft geamuseerd gekeken.

Johan Derksen ging eens goed voor Marble Mania zitten

Vrijdag rond half acht ’s morgens was John de Mol vast al wakker. Toen zag hij op het dagelijkse lijstje van Stichting Kijkonderzoek dat het goed zat. Marble Mania had de avond ervoor 1,4 miljoen kijkers getrokken. Dat was zelfs meer dan de TV Kantine bij concurrent RTL 4, waar Elise Schaap de show weer had gestolen. Een goede reden voor John de Mol om te juichen. Dat deed hij dan ook, naar eigen zeggen een uur tot anderhalf uur. „Daarna denk ik ‘ja maar volgende week…’.”

Naar rollende knikkers kijken vinden mensen die voor SBS6 kiezen leuk, heeft De Mol gedacht. Ze kijken op YouTube tenslotte ook ademloos naar de prachtigste banen op Jelle’s Marble Runs. De banen moesten minstens zo mooi zijn. Je zet er een bekend tv-gezicht bij als presentator, in dit geval Winston Gerschtanowitz. En je haalt de meest legendarische voetbalstem binnen als commentator. We hebben het dan natuurlijk over Jack van Gelder.

Jack van Gelder naar SBS6?

Diezelfde commentator heeft het naar zijn zin bij zijn ‘extra klusje’ Marble Mania. In september loopt zijn contract bij zijn werkgever Ziggo Sport af. Hij heeft het daar goed, maar mocht hij er met de zender niet uit komen, dan kijkt hij rond. „Wie weet een talkshow, bijvoorbeeld over sport en muziek”, zei hij gisteravond tegen Shownieuws. Nee, daar heeft John de Mol hem nog niet voor benaderd, vertelde hij er gelijk maar achteraan.

John de Mol en Johan Derksen

Terug naar de blije John de Mol. Die was dus meer dan tevreden met het eerste kijkcijfer, al weet hij als geen ander dat een primeuraflevering nieuwsgierige mensen trekt. En die moet je een week later maar weten vast te houden. Plotseling kwam er echter steun uit totaal onverwachte hoek. De Mols mail liet een pling horen. Een bericht van Johan Derksen. Dé Johan Derksen. Dat die kan mailen trouwens, maar dat is weer een heel ander verhaal. „Ik heb gisteravond met veel plezier zitten kijken”, stond erin. John de Mol meldde dat vandaag in een openhartig gesprek met de Telegraaf. Een video van dat gesprek zie je hier (premium).



John de Mol kreeg een opmerkelijk mailtje van Johan Derksen. Dat vertelt de mediamagnaat in een openhartig, exclusief interview met Telegraaf-verslaggever Jordi Versteegden. https://t.co/pf5HfkbGws — De Telegraaf (@telegraaf) January 28, 2021

Ben je dronken, Johan?

John de Mol was stomverbaasd, zegt hij tegen de krant van wakker Nederland. De Talpabaas heeft een reactie teruggestuurd: „Johan, ben je al dronken of heb je iets verkeerds gegeten? Zo niet, dan lijst ik deze even in.” Met ‘deze’ bedoelt De Mol dus het mailtje. En voor de goede orde, mocht je het niet weten: Johan Derksen drinkt geen druppel.

Dat was nog niet alles. Diezelfde vrijdag zat Derksen weer aan zijn vaste tafel in Veronica Inside. Toen hij over Marble Mania wilde beginnen, zullen veel kijkers hebben gedacht dat hij het geknikker even genadeloos zou fileren. Maar nee. „Ik ging zitten en ik betrapte me erop: Ik heb een uur ademloos zitten kijken. Het was heel vermakelijk”, kwam er uit zijn mond. Tot op de dag van vandaag zijn er ook mensen die die woorden totaal niet geloven. Op sociale media kwam bijvoorbeeld voorbij dat ‘Johan Derksen de nieuwe marionet van John de Mol is geworden’. Of met iets minder fraaie woorden:



Nog meer John de Mol

Wat de exacte waarheid is, zullen we misschien nooit weten. Wat wel vaststaat is dat John de Mol vrijdagochtend om half acht weer wakker is. Hij zal meteen kijken naar het tweede kijkcijfer van Marble Mania. Mocht het tegenvallen, dan kruipt De Mol niet terug zijn bedje in. Aan de Telegraaf vertelde hij vandaag namelijk ook dat hij buiten het knikkeren om „nog vijf heel grote projecten gaat doen”. Welke, daar liet hij zich nog niet over uit.

