Tadej Pogacar wint vijftiende etappe van de Tour de France

De Sloveen Tadej Pogacar heeft de vijftiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zware bergrit die eindigde met een klim naar de top van de Grand Colombier. Pogacar (UAE Team Emirates) was in de sprint bergop zijn landgenoot Primoz Roglic net te snel af. De kopman van Jumbo-Visma, eveneens Sloveen, blijft wel leider in het algemeen klassement. Egan Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar, viel weg uit de top. De Colombiaan van Ineos-Grenadiers moest meer dan 7 minuten toegeven.

Voor Pogacar, de nummer 2 in het klassement, was het zijn tweede ritzege na eerder succes in de Pyreneeën. Maandag volgt de tweede rustdag in deze Tour. De renners zullen nogmaals getest worden op het coronavirus. Bij twee positieve gevallen bij renners of stafleden binnen een ploeg moet een team de Tour verlaten.



Moordend tempo

Zoals verwacht begon de rit in een moordend tempo. Peter Sagan had zijn zinnen gezet op de tussensprint van 58 kilometer, maar trof continu groenetruidrager Sam Bennett in zijn wiel. De aanvallen waren talrijk, in het eerste half uur werden al 28 kilometer afgelegd, de Colombiaan Sergio Higuita raakte door een val achterop en moest opgeven.

Uiteindelijk slaagde een achttal renners afstand te nemen, onder hen de Italiaan Matteo Trentin en de Duitser Simon Geschke. Trentin won de tussensprint.

Op de eerste klim, de Montée de la Selle de Fromentel, bleven Geschke, de Spanjaard Jesús Herrada en de Fransman Pierre Rolland voorop over. De Oostenrijker Michael Gogl sloot net voor de top weer aan, Herrada kwam als eerste boven. De groep favorieten, met Bernal in de problemen, volgde op ruim 3 minuten.

De slotklim

Op de Col de la Biche, eveneens van de eerste categorie, bleven Rolland en Gogl voorop over. Met zijn tweeën daalden ze naar de voet van de slotklim waar ze met een kleine 2 minuten voorsprong aan de col van de buitencategorie begonnen. Jumbo-Visma voerde het tempo verder op. Wout van Aert nam de kop over van Robert Gesink, voor wie het werk erop zat. Het tempo van de Belg kostte Bernal definitief zijn plaats in de kopgroep. Met Tom Dumoulin op kop van de groep was ontsnappen niet mogelijk. In de sprint om extra bonificatieseconden bleef Pogacar, net als eerder in de Pyreneeën, Roglic net voor. De Australiër Richie Porte werd derde. Dumoulin (12e) klom naar de tiende plaats in het klassement.

