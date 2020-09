Lewis Hamilton wint race vol incidenten op Mugello

Lewis Hamilton heeft de eerste editie van de Grote Prijs van Toscane op zijn naam geschreven. De Britse coureur van Mercedes, die hard op weg is naar zijn zevende wereldtitel in de Formule 1, bleef zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas voor op het circuit van Mugello waar de race tot twee keer toe werd stilgelegd na een zware crash. Alexander Albon, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, behaalde zijn eerste podiumplaats.

De 24-jarige Thai wist na de tweede onderbreking van de race vol incidenten Daniel Ricciardo (Renault) te passeren. Albon, die de afgelopen weken veel kritiek kreeg omdat hij bij Red Bull wel heel erg in de schaduw van Verstappen staat, pakte zo de derde plaats.

Verstappen got a slow start and radioed to the team that he had no power

He then got caught up in a midfield tangle before ploughing into the gravel at Turn 2 😮#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/v89iNL2S2D

— Formula 1 (@F1) September 13, 2020