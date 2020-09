Mensen met coronaklachten blijven niet binnen

Steeds meer Nederlanders die hoesten of andere coronaklachten hebben, laten zich testen. Maar tegelijkertijd blijkt dat de bereidheid om thuis te blijven met klachten, klein is.

Dat blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM en GGD GHOR, de branchevereniging van onder meer alle GGD’en.

Testen met coronaklachten

Uit de peiling onder 60.000 mensen blijkt dat eenderde van de ondervraagden die klachten heeft, zich laat testen op corona. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige peiling, die in juli werd gehouden.

Ruim een kwart van de mensen dat zich liet testen had coronaklachten. Iets meer dan de helft dacht niet aan corona, maar aan een andere reden zoals astma of een allergie. 21 procent van die groep liet zich voor de zekerheid toch testen.

Boodschappen doen met klachten

Veelvuldig testen is een van de pijlers van het coronabeleid: laat je testen bij klachten. Maar met een andere pijler, het principe dat mensen die mogelijk besmet zijn moeten thuisblijven, gaat het minder goed.

Ondervraagden die klachten hadden, gingen massaal (90 procent) door met boodschappen doen, terwijl ze de uitslag van de coronatest nog niet hadden. 43 procent geeft aan naar het werk te zijn gegaan, 64 procent bezocht ondanks klachten familie of vrienden en 41 procent van de mensen met klachten ging naar de horeca.

Thuis blijven bij milde klachten

Opmerkelijk is dat de ondervraagden massaal het landelijke voorschrift steunen om ook bij milde klachten thuis te blijven: 84 procent vindt dit een goede regel. Uit de peiling komt verder naar voren dat het draagvlak voor de regel om 1,5 meter afstand te houden met 14 procent is gestegen, na een eerdere afname.

Dit weekend zei André Rouvoet, voorzitter van de koepel van de 25 GGD’en dat hij kritisch is over testen zonder klachten. In Trouw zei hij dat hij vreest dat mensen zich na een test veilig wanen en zich niet meer aan de regels houden.

Den Haag nieuwe coronabrandhaard

Afgelopen week steeg het aantal besmettingen in Nederland met 4086. Dat is aanzienlijk meer dan in dezelfde periode een week eerder. Vooral in Den Haag zijn veel positieve uitslagen: tussen zaterdagochtend en gisterochtend werden in Haaglanden 184 nieuwe coronagevallen geregistreerd, tegenover 149 in Amsterdam en omstreken en 115 in en rond Rotterdam. In Den Haag komen voorlopig geen extra maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De gemeente doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen.

Het aantal ziekenhuisopnames in ons land steeg met 33. In Amsterdam werden zes mensen in een ziekenhuis opgenomen, in Rotterdam vier en in Utrecht drie. Negentien mensen overleden.

Lees ook: GGD’en kritisch over testen zonder klachten: ‘Baat het niet, dan schaadt het wél’