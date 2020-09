Automobilist bewusteloos op snelweg gevonden, politie zoekt bestuurder

De politie is op zoek naar een automobilist die gisteravond in een verkeersruzie een andere bestuurder langs de A16 bij Breda heeft mishandeld en bewusteloos achterliet. Bovendien zou de man de mobiele telefoon van het slachtoffer hebben gestolen.

De verdachte is een bestuurder van een auto met een Frans kenteken. De politie meldt dat de man nog spoorloos is. Het slachtoffer, een 48-jarige man uit Nieuwegein, moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Hij heeft aangifte gedaan.



Man mishandeld bij verkeersruzie. Breda – Een 48-jarige man uit Nieuwegein is zondagavond bij een verkeersruzie op de A16 fors mishandeld. De dader, de… https://t.co/dZHT8FCv1y #Breda via @Politie / — Politie Breda eo (@Politie_Breda) September 7, 2020

Inhaalactie automobilisten

Het slachtoffer reed op de A58 op de linkerrijstrook. Op dat moment knipperden de koplampen van de auto van de verdachte meerdere keren. Dat deed hij omdat er langs wilde. Bij die inhaalactie tikte de bestuurder het linkerachterwiel van de auto van het slachtoffer aan. Beide automobilisten sloegen vervolgens af bij het knooppunt Galder naar de A16 richting Rotterdam en stopten op de vluchtstrook, ter hoogte van de afslag Breda/Rijsbergen.

Volgens de aangever schold de bestuurder hem luidkeels in het Engels en Frans uit, waarna hij een stuk van het verhaal is kwijtgeraakt. Een getuige vond hem bewusteloos en met een opgezwollen gezicht naast zijn auto. Er bleken enkele tanden uit zijn mond geslagen.

Politie is op zoek naar getuigen

Getuigen worden opgeroepen zich te melden. „Wellicht zijn er automobilisten die zondagavond rond 20.00 uur vanuit Antwerpen richting Rotterdam reden en de twee auto’s nabij de afslag Breda, -Rijsbergen op de afrit hebben zien staan”, meldt de politie. De auto van het slachtoffer is een grijze Opel Vectra Stationcar. „Mogelijk zijn er dashcam-beelden opgenomen.” De recherche stelt een onderzoek in.

