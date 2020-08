Braziliaanse eilandengroep laat alleen nog maar ex-coronapatiënten toe

De Braziliaanse eilandengroep Fernando de Noronha komt met een wel heel bijzondere strategie in de strijd tegen het coronavirus. Vanaf nu zijn er alleen nog toeristen welkom die het coronavirus hebben gehad en daarvan herstelden.

Mensen die niet kunnen aantonen dat ze het virus onder de leden hebben gehad, zijn voorlopig niet welkom. Dat meldden lokale overheden de afgelopen week.

Veel onduidelijk over immuniteit

De keuze om alleen ex-coronapatiënten toe te laten op de eilanden is een opvallende. Het is namelijk nog onzeker of mensen die corona hebben gehad ook daadwerkelijk immuun zijn voor het virus. Ook is er nog onzekerheid over de duur van immuniteit na een besmetting. Zo kwamen er recent in verschillende landen herbesmettingen aan het licht. Dat meldt persbureau Reuters.

Fernando de Noronha is bekend om de verlaten stranden, het rijke zeeleven en de adembenemende kliffen. De eilandengroep ligt zo’n 350 kilometer uit de kust in het noordoosten van Brazilië en telt ruim 3000 vaste bewoners. De gemeenschap is zeer afhankelijk van toerisme en de maatregel zou de eilandengroep weer op weg moeten helpen naar een ‘nieuw normaal’.

Geen toeristen welkom

Op dit moment zijn er nog helemaal geen toeristen welkom op Fernando de Noronha. En van april tot juni mochten zelfs bewoners die tijdelijk op het vaste land verbleven niet terugkeren. De nieuwe regels gaan op 1 september in. Hoe er precies gehandhaafd gaat worden is nog niet duidelijk.

Tot nu toe werden er op Fernando de Noronha 93 besmettingen gemeld. Doden door het coronavirus vielen er niet. Brazilië behoort tot de landen die het zwaarst getroffen zijn door het coronavirus. Er vielen meer dan 120.000 doden en bijna vier miljoen mensen raakten besmet. De afgelopen week stabiliseerde het aantal doden en besmettingen.

