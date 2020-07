Voetbaltrainer Thierry Henry knielt 8 minuten en 46 seconden

Precies 8 minuten en 46 seconden bleef trainer Thierry Henry van Montreal Impact geknield zitten bij de start van de wedstrijd tegen New England Revolution. De Fransman, voormalig topvoetballer van onder meer AS Monaco, Arsenal en FC Barcelona, hield aanvankelijk ook zijn rechterarm met een gebalde vuist in de lucht. Henry droeg een zwart T-shirt met daarop de tekst ‘Black Lives Matter’.

De 42-jarige Fransman keek af en toe op zijn horloge en gaf tussendoor aanwijzingen aan zijn spelers. Na precies 8 minuten en 46 seconden stond hij weer op. Het was gelijk aan de tijd dat een politieagent in mei met z’n linkerknie in de nek van George Floyd bleef zitten. Floyd overleed even later, nadat hij herhaaldelijk aangaf dat hij geen lucht kreeg.

Golf van protest over de hele wereld

De beelden van de hardhandige aanhouding van de zwarte man in Minneapolis leidden tot een golf aan protest over de hele wereld tegen racisme en discriminatie.

Ook de voetballers uit de Amerikaanse competitie MLS maakten woensdagavond, voorafgaand aan de eerste wedstrijd op het toernooi MLS Is Back, een gezamenlijk statement tegen racisme. Henry verloor met Montreal Impact het duel met New England Revolution met 1-0, door een doelpunt kort na rust van de Argentijn Gustavo Bou.

Toch wel Black Lives Matter demonstratie in Dordrecht

Ook in Dordrecht was een Black Lives Matter-demonstratie gepland, die in eerste instantie niet door zou gaan. Na enig overleg is besloten om de demonstratie toch door te laten gaan. De demonstratie werd in de binnenstad verboden door de burgemeester, maar mag nu wel doorgaan in het Weizigtpark.

De demonstratie start zondag om 16.00 uur en eindigt om 17.30 uur, zo is de bedoeling. De gemeente en de veiligheidsregio hebben afspraken gemaakt met de organisatie over het verloop en de voorschriften, zoals afstand houden.

Afgelopen zondag zou in hetzelfde park een demonstratie tegen de 1,5 metersamenleving zijn, maar die verbood de gemeente. Er kwamen toen toch zo’n twintig mensen opdagen.

