Kwart middelbare scholen wil subsidie voor wegwerken leerachterstanden

Volgens het AD heeft ongeveer een kwart van de middelbare scholen subsidie aangevraagd om leerachterstanden weg te werken die door corona zijn ontstaan.

Door de opgelopen leerachterstanden hebben leerlingen na de zomervakantie langere lesdagen om de achterstanden zo goed mogelijk weg te werken. Eerder al maakte minister Arie Slob bekend miljoenen euro’s uit te trekken voor scholen, zodat ze extra lessen aan kunnen bieden om hun leerlingen te helpen.

Zondag maakt het AD bekend dat ruim een kwart van de middelbare scholen gebruik wil maken van het geld dat Slob beschikbaar stelt. In de eerste ronde was er 32,5 miljoen beschikbaar om de scholen te helpen, dat lijkt echter niet genoeg te zijn. Er is naar schatting zo’n 43,2 miljoen euro nodig om alle 352 scholen te kunnen helpen.

Praktijkvakken

Met name scholen met veel praktijkvakken moeten een inhaalslag maken. Praktijkvakken kun je haast niet op afstand geven. Het is dan ook niet heel gek dat leerlingen die vooral praktijkvakken hebben meer achterlopen.

Het geld dat de scholen nu extra krijgen, kunnen ze gebruiken om extra lessen aan te bieden. Ook kunnen de scholen zomer- en herfstscholen organiseren. Er waren ook een aantal basisscholen die om extra geld vroegen. Zo zijn er 1100 basisscholen die om geld gevraagd hebben.

