Manchester City mag toch uitkomen in Europese toernooien

Manchester City heeft met succes de schorsing van twee jaar door de Europese voetbalunie UEFA voor de Champions League en Europa League aangevochten.

Het sporttribunaal CAS oordeelde dat de uitsluiting van twee jaar voor alle Europese toernooien van de UEFA een onterechte sanctie was. City kreeg de straf vanwege financiële malversaties. De boete van 30 miljoen euro werd teruggebracht naar 10 miljoen euro.

Financial Fair Play

Volgens de UEFA had Manchester City zich niet aan de regels van Financial Fair Play gehouden. De club zou sponsorgelden te hoog hebben ingeschat, om bepaalde uitgaven te kunnen doen. Het CAS plaatste vraagtekens bij de bewijslast.

Als de straf was blijven staan, dat had Manchester City twee jaar niet mogen spelen ‘in Europa’. De kans bestond dat veel topspelers dan bij de huidige nummer twee van de Premier League zouden vertrekken. City, als kampioen van Engeland onttroond door Liverpool, is nog actief in de huidige editie van de Champions League die in augustus wordt uitgespeeld. Het heeft eerst nog een thuisduel in de achtste finales tegen Real Madrid voor de boeg (in Spanje werd met 1-2 gewonnen). Daarna volgt eventueel – in Portugal – een kwartfinale tegen Juventus of Lyon. Daarop was de uitspraak niet van invloed geweest.

100 miljoen euro

Uitsluiting van de Champions League zou Manchester City vermoedelijk zo’n 100 miljoen euro per jaar hebben gekost. Het zou voor de eerste keer zijn dat een Europese topclub geschorst wordt voor het overtreden van financiële regels, maar dat gebeurt dus niet. Voetbalclubs mogen van de UEFA niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt via sponsors, tv-gelden, premies en recettes. City werd ervan beschuldigd geld van de steenrijke Arabische eigenaren als inkomsten te hebben opgegeven.

Zuur voor buurman United

De uitspraak van het CAS is een zure voor ‘buur’ en stadsvijand Manchester United. Als City zou worden uitgesloten voor Europees voetbal, dan had United bijna zonder nog een punt te halen de Champions League gehaald. De ploeg staat nu op het randje van wel of geen ‘miljoenenbal’ en moet nog aan de bak. Manchester City staat tweede en kan Champions League-voetbal niet meer ontgaan.

Lees ook: Oud-international Wim Suurbier op 75-jarige leeftijd overleden

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.