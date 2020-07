Frank de Boer weg bij Atlanta United: ‘Het was me een genoegen’

Frank de Boer is niet langer trainer van Atlanta United. Beide partijen hebben na onderling overleg besloten uit elkaar te gaan, meldt de Amerikaanse club.

Ook assistenten Orlando Trustfull en Bob de Klerk en video-analist Erwin Koenis gaan per direct weg bij Atlanta United.

Atlanta United, Frank de Boer mutually agree to part ways.https://t.co/NYkeoA4kjk — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 24, 2020

Beker

De Boer werd met Atlanta United al vroeg uitgeschakeld in het MLS is Back Tournament. De oud-international zei woensdag nog niet aan opstappen te denken. De Boer was anderhalf jaar lang hoofdcoach bij Atlanta. In zijn eerste seizoen verloor hij met de club de eindstrijd van de Eastern Conference van Toronto FC. De Boer pakte twee prijzen met de club. In augustus vorig jaar won Atlanta de Campeones Cup, een duel tussen de kampioen van de MLS en de winnaar van de Mexicaanse competitie. Twee weken later legde Atlanta beslag op de Amerikaanse beker.

Atlanta United and manager/Head Coach Frank de Boer are parting ways. Man… didn’t see this coming 5 games into season — Zach Klein (@ZachKleinWSB) July 24, 2020

Frank bedankt

„Namens Atlanta United wil ik Frank bedanken voor zijn leiderschap en inzet voor de club”, zegt Darren Eales, voorzitter van Atlanta. „Onder leiding van Frank beleefde Atlanta in 2019 een succesvol seizoen, zowel in de MLS als internationaal. Na overleg met Frank is wederzijds de beslissing genomen uit elkaar te gaan. Met het winnen van twee prijzen in zijn eerste seizoen, zal hij altijd deel uitmaken van de geschiedenis van de club. Met grote waardering en respect wensen we hem het allerbeste in de toekomst.”

Atlanta dankbaar

Great home win last night. Good performance and a big thanks to our fantastic fans! pic.twitter.com/GmLd0a7nFQ — Frank de Boer (@FdeBoerofficial) May 30, 2019

De Boer zegt zelf over zijn vertrek: „Ik ben dankbaar voor de kans die ik heb gehad bij Atlanta United. Coachen in de MLS en wonen in Atlanta was een geweldige ervaring en een welkome nieuwe uitdaging. Ik zal de supporters hier in Atlanta nooit vergeten, ze zijn echt bijzonder. Ik wil de spelers, coaches en staf bedanken voor al hun steun, het was mij een genoegen om met jullie allemaal samen te werken.”

De 50-jarige De Boer begon zijn loopbaan als hoofdtrainer eind 2010 bij Ajax. Met de Amsterdammers behaalde hij vier landstitels op rij. In de zomer van 2016 ging De Boer aan de slag bij Internazionale, waar hij een kleine drie maanden later alweer moest vertrekken. Ook bij zijn volgende werkgever, het Engelse Crystal Palace, volgde snel ontslag.

