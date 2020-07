Libanees hoort tijdens lunch met Franse minister dat hij besmet is

Het zal je maar gebeuren. Zit je lekker Libanees te tafelen met een Franse minister, wordt je lunch ineens bruut verstoord. Of in elk geval met niet zo’n positief telefoontje, of eigenlijk juist ook wel.

Het overkwam Libanese functionaris Hadi Hashem tijdens een lunch in Beiroet, waarbij ook de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian aan tafel zat. Hij kreeg een telefoontje van het ziekenhuis. „Ze vertelden me dat m’n test positief was.”

Onverwacht

Hashem van het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken stond daarna meteen op, informeerde zijn tafelgenoten en vertrok. Hij verklaarde vandaag in een video van lokaal station OTV dat hij de test had laten doen voorafgaand aan een reis naar Denemarken. „Het resultaat is onverwacht, maar het belangrijkste is dat het virusniveau laag is en niet besmettelijk”, laat Hashem weten die tot maandag wel in isolement is in afwachting van een volgende test.

Een woordvoerder van Le Drian, die in Libanon is om over hervormingen van de economie te praten, had geen commentaar op de kwestie.

Negatief

Na de diagnose van Hashem ondergingen de Libanese minister van Buitenlandse Zaken Nassif Hitti en zijn directeur politieke zaken ook meteen coronatesten, maar hun resultaten kwamen negatief terug, vertelde een bron van het ministerie van Volksgezondheid aan persbureau Reuters.

Libanon, dat bijna zeven miljoen inwoners heeft, heeft sinds februari 3.258 besmettingen en 43 sterfgevallen als gevolg van het nieuwe coronavirus geregistreerd.

