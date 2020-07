Man bestelt online per ongeluk 28 Tesla’s

Enkele prijzige muisklikjes: zo kun je de bestelling van een Duitse klant bij het autobedrijf Tesla van Elon Musk wel bestempelen. De man wilde online één Tesla bestellen, maar tekende uiteindelijk nietsvermoedend voor een vrachtlading van 28 stuks. De rekening: 1,4 miljoen euro.

In een post op internetforum Reddit vertelt een Duitser hoe het kon gebeuren. Het bericht is geschreven door de zoon van de aankoper, die de peperdure blunder wijt aan een technische storing op de website van Tesla.

Zijn vader was zijn afgeschreven Ford Kuga zat en wilde graag een Tesla Model 3. Het feit dat Duitsland de aanschaf van elektrische wagens promoot en er diverse voordelen waren, speelde een rol in die aankoopbeslissing, zo schrijft de zoon. De man vulde zijn gegevens en gewenste opties in en klikte ‘bevestigen’ om zijn bestelling af te ronden.

52.000 euro per stuk

Er verscheen echter geen melding die de bestelling bevestigde. En dus klikte hij nog een keer op de knop. En nog een keer. 28 maal, om precies te zijn. Een paar uur later kreeg hij dan toch de melding dat de bestelling geplaatst was, maar bij het zien van zijn order viel zijn mond open van verbazing. Er stonden 28 exemplaren op het aankoopoverzicht, van 52.000 euro per stuk.

Normaliter laat het beleid van Tesla geen terugbetalingen toe, maar het bedrijf maakte voor dit incident een uitzondering toen de gedupeerde klant contact had opgenomen. Het annuleren van de bestellingen kostte initieel 100 euro per stuk. In een latere update laat de auteur van de post weten dat de klantendienst van Tesla de integrale bestelling intussen kosteloos geannuleerd heeft, en dat zijn vader nu een nieuwe bestelling moet plaatsen.