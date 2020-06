Zo maakte profvoetballer Rashford zich nuttig tijdens de lockdown

Het voetbal in Engeland wordt komende week hervat, maar ook de spelers daar zaten lang thuis in een lockdown. Marcus Rashford benutte die tijd beter dan zijn gemiddelde collega. De 22-jarige speler van Manchester United heeft zich de voorbije maanden op meerdere manieren ingezet voor het goede doel.

Dat begon eigenlijk al voor de coronacrisis. Rashford kreeg een brief van een jonge fan, die hem vroeg op hij jurylid wilde zijn op de gedichtenwedstrijd van zijn school. Het enige probleem: omdat het een school voor doven kinderen betreft, worden de gedichten voorgedragen in gebarentaal. Een taal die Rashford niet machtig is.

De Engels international besloot dat probleem te tackelen en startte in maart met een cursus gebarentaal. Dit enkel en alleen zodat hij als jury aanwezig kan zijn bij de gedichtenwedstrijd. Rashford heeft door de coronacrisis extra tijd gehad om te oefenen en heeft de taal inmiddels behoorlijk onder de knie.

Flashback Friday in celebration of Deaf Awareness Week. I’m getting there slowly but surely ♥️ Not sure why this isn’t taught in schools 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/mji60mxhT9 — Marcus Rashford (@MarcusRashford) May 8, 2020

Gratis maaltijden

Het helpen van anderen is Rashford blijkbaar goed bevallen, want hij is in de voorbije maanden volop aan de slag gegaan. Zo heeft hij een actie opgezet om te zorgen kinderen in arme gezinnen toch maaltijden kunnen krijgen. De kinderen krijg normaal gratis eten op school, maar door de lockdown vallen die maaltijden nu weg en dat is soms een behoorlijke financiële strop voor ouders.

Met zijn is er inmiddels ruim 20 miljoen pond opgehaald. Daarmee is zijn doel voor eind deze om drie miljoen kinderen te voeden nu al behaald. Toch is zijn werk naar eigen zeggen nog niet gedaan. Rashford geeft aan zich te blijven inzetten, totdat geen enkel kind in het Verenigde Koninkrijk nog honger heeft.

And whilst I’m celebrating this, there is SO much more to do. Trust me when I say, I will keep fighting until no child in the UK has to worry about where their next meal is coming from. This is England in 2020 and families need help (2) — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 11, 2020

Daklozen

De kinderen zijn niet de enigen die geholpen worden door de aanvaller. Want daarnaast is hij een aparte campagne gestart voor daklozen, een groep waar hij zich in het dagelijkse leven ook al voor inzet. De actie is een vervolg op zijn kerstpakkettenactie, toen hij afgelopen kerst zelf honderden kerstpakketten langsbracht bij opvang voor daklozen.

