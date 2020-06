Oranje houdt ook volgend jaar thuisvoordeel op EK voetbal

Het Nederlands elftal voetbalt ook volgend jaar alle drie de groepswedstrijden van het EK in de Johan Cruijff ArenA.

Dat meldt Gijs de Jong, toernooidirecteur EURO 2020. Het stadion in Amsterdam krijgt ook een achtste finale van de Europese eindronde.

De Johan Cruijff ArenA was al zeker van drie groepswedstrijden en een achtste finale van het EK, dat vanaf deze maand in twaalf landen zou worden afgewerkt. Alle partijen moesten echter opnieuw om de onderhandelingstafel, omdat het toernooi wegens het coronavirus met een jaar is uitgesteld. Oranje speelt in de groepsfase tegen Oekraïne, Oostenrijk en een landenploeg die nog niet bekend is.

Opnieuw regelen

„Ik ben blij met de bevestiging van de status van ‘speelstad EURO 2020’ voor Amsterdam”, vertelt De Jong. „Er was bij mij nooit enige twijfel over, maar zoiets moest wel opnieuw netjes geregeld worden. Met alle partijen: de nationale overheid, de gemeente Amsterdam, Schiphol en de Johan Cruijff ArenA. Dat is nu gebeurd. Ik ben daar alle betrokkenen zeer dankbaar voor.”

De gemeente Amsterdam gaf eerder al aan dat de vier duels weer in de hoofdstad moesten plaatsvinden. Directeur Henk Markerink van de Johan Cruijff ArenA bleef eveneens enthousiast. „Voor de Johan Cruijff ArenA is het fantastisch dat we EURO 2020 ook in 2021 in ons stadion mogen ontvangen”, reageert hij. „Een mooi vooruitzicht dat vooral in deze onzekere tijden zeer welkom is. In 2021 bestaat de ArenA 25 jaar. Het EK in 2021 wordt zo een prominent onderdeel van ons jubileumprogramma.”

Liefst weer in twaalf landen

De UEFA wil het EK liefst ook volgend jaar weer in twaalf landen houden, als het coronavirus het toelaat. De openingswedstrijd is voor 11 juni opnieuw op de agenda gezet, de finale staat gepland voor 11 juli. De meeste van de twaalf uitverkoren speelsteden hebben deelname weer toegezegd. Bilbao en Rome twijfelen nog. De UEFA wil voor 17 juni weten of ook die steden weer beschikbaar zijn.

UEFA EURO 2020 wordt in Nederland mede mogelijk gemaakt door de KNVB, gemeente Amsterdam, Amsterdam Airport Schiphol en de Johan Cruijff ArenA, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

