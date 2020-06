Bosz verzuimt met Leverkusen te profiteren in Champions League-strijd

Peter Bosz heeft met zijn ploeg Bayer Leverkusen duur puntenverlies geleden op bezoek bij Schalke 04. In Gelschenkirchen bleven de bezoekers steken op een 1-1 gelijkspel.

Het was een warrige eerste helft met weinig echt grote kansen. Leverkusen leek wel op voorsprong te komen na ruim een halfuur. Lucas Alario kopte raak, maar stond op het moment dat de voorzet kwam buitenspel.

Rake strafschop

Na rust ging het mis voor de ploeg van Bosz. Na een onhandige handsbal mocht Daniel Caligiuri aanleggen vanaf elf meter en hij knalde de bal feilloos door het midden. De wedstrijd bleef daarna net zoals voor de pauze een beetje doormodderen met hier en daar een opstootje.

Bosz besloot daarom met nog twintig minuten te gaan Daley Sinkgraven in te brengen. Met de Nederlander in het veld knokte Leverkusen zich tien minuten voor tijd naar 1-1. Een lage voorzet werd binnengegleden door Schalke-verdediger Juan Miranda. Schalke leek leeg gespeeld en rijp voor de slacht, maar het wist tot het eindsignaal weerstand te bieden, ondanks een paar aardige kansen voor de bezoekers. In de absolute slotseconden leek Schalke nog even de winst te stelen. Michael Gregoritsch kopte goed in, maar de redding van de keeper Lukás Hrádecký was bijzonder fraai.

Champions League

Leverkusen loopt hierdoor slechts één punt uit op Borussia Mönchengladbach dat zaterdag met 2-1 verloor van Bayern München. Bosz moet Gladbach achter zich zien te houden als het zich wil plaatsen voor de Champions League. De voorsprong bedraagt momenteel slechts één punt, maar dat hadden er drie kunnen zijn.

