Geen akkoord tussen HEMA-eigenaar en schuldeisers

Er is nog geen akkoord tussen HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn en de schuldeisers van de winkelketen. Dat meldt de miljardair via zijn investeringsmaatschappij Ramphastos.

Volgens Boekhoorn is de schuldeisers een fantastisch bod gedaan. Deze zouden het voorstel van de ondernemer echter niet serieus genomen hebben. Waar het precies is misgelopen tussen de partijen, wordt niet duidelijk uit het statement.

Schuld van 750 miljoen

En dus is er nog altijd geen oplossing voor de vijftig miljoen euro die er morgen afgelost moet worden. In totaal is er een schuld van zo’n 880 miljoen euro. Als er geen oplossing komt, dan kunnen de schuldeisers het eigendom van HEMA opeisen. Als dat gebeurt, is Boekhoorn slechts twee jaar eigenaar van de HEMA geweest. Het blijft de vraag of er daarna een toekomst is. Zo zou volgens verschillende bronnen bijvoorbeeld Mirage Group – waaronder bijvoorbeeld Blokker valt – wel oren hebben naar een overname. Ook zou er volgens sommige bronnen wel een deal op handen zijn tussen HEMA – zonder Boekhoorn – en de schuldeisers.

Boekhoorn vraagt zich echter af of een nieuwe wisseling van de wacht HEMA wel ten goede komt. „We zullen zien wat de uitkomst is, maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat wij als grootaandeelhouder een hele goede, toekomstgerichte strategie hebben voor HEMA. Met ons bod worden schulden van de onderneming met een half miljard teruggebracht en kan HEMA als gezond gefinancierd bedrijf doorgaan.”

Internationale uitbreiding HEMA

Boekhoorn en Ramphastos namen in 2018 HEMA over in de hoop om internationaal verder uit te breiden. Ze zeggen nu te onderzoeken „wat de recente ontwikkelingen betekenen voor de rol die zij in de toekomst kunnen en willen spelen bij het bedrijf.”

