Kinderboerderijen gaan weer open: ‘Sfeer is sober, maar knus’

Nu de coronamaatregelen in Nederland worden versoepeld, gaan steeds meer kinderboerderijen weer open. Ongeveer 80 procent verwacht binnenkort de deuren weer te hebben geopend. Dat meldde de Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland vandaag.

De oudste kinderboerderij van Nederland is ‘t Molentje-Groenendaal in Heemstede. Maar die blijft nog wel even dicht, vertelt een medewerker. „We werken met mensen met een beperking en daar gaan we wel al mee starten. Eerst maar even uitvinden hoe we het allemaal gaan doen met de coronamaatregelen. En dan gaan we daarna zeker open!”

In het Groningse Haren gaat Zorgboerderij De Mikkelhorst vanaf dinsdag 2 juni weer open. Je moet alleen wel even reserveren, laat de kinderboerderij weten. „In het weekend kunnen gezinnen op reservering terecht in de speeltuin en kinderboerderij.”

Kinderboerderij open

Maarten Hertzberger wrijft zich al verheugd in de handen. Vanaf 3 juni opent ook boerderij Westerpark in Amsterdam weer de deuren op weekenddagen en op woensdag. Max dertig mensen mogen telkens naar binnen. „We geven mensen bij binnenkomst een kunsteitje, die ze bij vertrek weer inleveren, zodat we weten hoeveel mensen er binnen zijn.” Ja, de eitjes worden daarna ontsmet, knikt hij door de telefoon heen.

De keuken blijft dicht, wel kunnen mensen „aan het raam” bijvoorbeeld koffie met appeltaart kopen. Buiten staan tafels met twee meter ertussen en tussen de geiten in de wei lopen mag niet meer. „Sober, maar knus”, omschrijft hij de boerderijsfeer.

Opknapbeurt kinderboerderij

Stilgezeten heeft de handige dierenvriend niet de afgelopen weken. „Ik heb de tijd benut om de boerderij op te knappen van materialen die voorhanden waren.” Zo prijkt er nu een hekwerk van wilgentakken. „Helemaal gevlochten, is een mooi plekje geworden.”

Van de duivenvereniging kreeg de bedrijfsleider van de boerderij een stel duiven. „Ik heb toen een kist omgetoverd tot een duivenhok.”

Op de boerderij lopen/huppelen/springen/snuffelen koeien, kippen, paarden, geiten, varkens, schapen, een pony en een ezel, konijnen en wandelende takken. En een Europese oehoe Calvin, zijn persoonlijke eigendom. De Brabander, die elke dag op en neer gaat vanuit Den Bosch, ging vijf jaar geleden met de uil langs een school om erover te vertellen. ’Meneer hoe heet-ie?’ hoorde hij toen. Dat mochten zij bedenken, bedacht hij ter plekke.

In de pauze kwam een jongetje naar hem toe. ‘Mag hij Calvin heten, meneer?’ zei hij. „En ik heb hem zo genoemd, zonder enige twijfel. Calvin heette zijn broertje, hij was een maand ervoor overleden.”

Kinderboerderij in de stad

Dat de kinderboerderijen weer open gaan, vindt hij positief nieuws. Ook al heeft hij niet per se aan de dieren gemerkt dat zij de bezoekers nou heel erg misten, andersom is dat wel zo. „Zeker in de stad waar kinderen vaak in een appartement wonen, is de behoefte groot om bij dieren te zijn. Ze leren ook nog eens waar die melk toch vandaan komt.” Voor mensen die veel thuiswerken is het eveneens een goede afleiding, zo besluit hij. „En gewoon gratis.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.