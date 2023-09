Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze vrouw heet écht Barbie Oppenheimer: ‘Mensen denken dat het een grapje is’

De films Barbie en Oppenheimer wisten deze zomer mensen massaal naar de bioscoopzaal te lokken. Een ware Barbenheimer-hype werd ontkend, waarbij de twee totaal verschillende films samensmolten tot een social mediafenomeen. Je kunt je dan ook voorstellen dat een vrouw met de naam Barbie Oppenheimer een nogal enerverende periode achter de rug heeft.

Het is geen grap: de vrouw heet echt zo. Ze vertelde haar relaas aan de New York Post.

Barbie Oppenheimer blij met hype

„De Barbenheimer-rage heeft mijn toch al goede leven nog leuker gemaakt. Het was erg leuk”, vertelde de 68-jarige grootmoeder van vijf kinderen tegen het Amerikaanse medium. „Ik heb veel plezier met de hype.”

Haar naam doet vele wenkbrauwen fronsen als ze zich voorstelt. „De meeste mensen geloven me niet als ik mijn naam zeg. Ze denken dat ik een grapje maak.”

Haar voornaam is eigenlijk Barbara, maar ooit ging ze wel door het leven als Barbie. „Weet je, ik begon als Barbie, gespeld als Barbie. Omdat in die tijd iedereen op Barbie wilde lijken. Toen ik twaalf werd, veranderde ik het in Barby, met een Y, en toen werd ik Barb. Maar toen ik afstudeerde, noemde ik mezelf Barbara. Ik was zo professioneel en serieus.”

Barbie vs. Oppenheimer

De Amerikaanse vrouw heeft beide films – uiteraard – gezien. Oppenheimer was eerst aan de beurt. „De vader van mijn man is een derde neef van J. Robert Oppenheimer, dus we wilden heel graag zien hoe ze met zijn verhaal omgingen”, vertelt ze. „Ik vond dat ze het goed deden. Het gaat echt in op de morele dilemma’s waarmee Oppenheimer werd geconfronteerd.”

Ongeveer twee weken na het zien van de Christopher Nolan-film, gingen Oppenheimer en haar man naar Barbie. „We hielden op verschillende manieren van beide. Ik wist niet zeker of mijn man Barbie leuk zou vinden, maar hij lachte de hele tijd hardop.”

Ze kan niet kiezen welke van de twee ze het beste vindt. „Ze zijn zo verschillend. Ik beschouw mezelf – ook al ben ik er zeker van dat ik achterop ben geraakt – als een feministe, vanwege de generatie waaruit ik voortkwam. Dus ik was geamuseerd dat ze Barbie in de Barbiewereld plaatsten en vervolgens in de echte wereld. Ik heb bijna de hele tijd hardop gelachen. Oppenheimer is serieuzer – niet dat het feminisme dat niet is. Ik denk wel dat er een serieus tintje aan zat.. vrouwen staan tegenwoordig op de schouders van hun moeders, die het Barbie-leven leidden.”

