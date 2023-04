Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Poepactie: Dierentuin vraagt bezoekers om huisdierenpoep mee te nemen

Gezellig een dagje naar een dierentuin en ik neem mee… hondenpoep? Katten-, cavia- of parkietpoep mag ook. Dat vraagt DierenPark Amersfoort aan huisdierenbezitters die deze meivakantie het park bezoeken.

Voor wetenschappelijk onderzoek is de dierentuin namelijk op zoek naar een hoop drollen van huisdieren. Het dierenpark werkt samen met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), dat de uitwerpselen onderzoekt.

DierenPark Amersfoort is op zoek naar huisdierenpoep

De wetenschappers zijn benieuwd hoe lang enzymen, oftewel eiwitten, erover doen om voedsel te verteren en voedingsstoffen af te breken in het lichaam. Ook willen ze weten of bijvoorbeeld planteneters andere enzymen hebben dan vleeseters.

Hoe werkt het? Deelnemers moeten een klein beetje poep van hun huisdier verzamelen in een boterhamzakje of hondenpoepzakje. Dat zakje moet vervolgens in een hersluitbaar zakje met zipsluiting, met daarop een sticker met de diersoort en het ras. Bij de ingang van DierenPark Amersfoort staat een grote box waar het zakje ingeleverd kan worden. „Belangrijk: lever jouw huisdierenpoep in vóórdat je het park betreedt”, zo laat de dierentuin weten.



Poepactie

De baasjes krijgen achteraf niet te horen wat er viel af te lezen uit de poep van hun huisdier. „Dus als je wil weten of jouw huisdier gezond is, neem dan contact op met je eigen dierenarts”, aldus het park.

In het dierenpark zelf is daarnaast veel te leren over poep in het zogeheten Poep-lab, waar kinderen mee kunnen doen aan een speciale speurtocht en aan drollen kunnen voelen en ruiken. Huisdierenpoep inleveren? De poepactie van DierenPark Amersfoort duurt tot en met 7 mei.