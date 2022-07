Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

8 heerlijke Netflix-films over boeren en het boerenleven

Het kan niemand zijn ontgaan dat boeren in Nederland aan het protesteren zijn tegen het stikstofbeleid. We zouden zeggen: sit back and relax. Acht films (en een serie) over boeren en het boerenleven.

Als doorsnee Nederlander is het moeilijk een standpunt in te nemen in deze hele kwestie. Het Metro-panel deed dat gisteren overigens wel. Je snapt de boeren, die geen perspectief zien in het nieuwe stikstofbeleid. Tegelijkertijd snap je de beleidsbepalers, die de CO2-uitstoot moeten marginaliseren.

Films op Netflix over boeren en het boerenleven

Maar je zal je echt goed moeten verdiepen in de materie (iets wat Caroline van der Plas volgens tv-programma Even Tot Hier niet heeft gedaan) om er iets nuttigs over te zeggen. Daar moet je zin in hebben. Misschien is het beter om gewoon deze films en series op Netflix te kijken. Krijg je ook een aardig beeld van het boerenleven.

1. 1922

Een boer geeft op papier toe dat hij zijn vrouw heeft vermoord, maar haar dood is pas het begin van een macaber verhaal. Gebaseerd op de novelle van Stephen King.

1922 is nu te zien op Netflix.

2. The Biggest Little Farm

Dan een heerlijke documentairefilm, die laat zien hoe het boerenleven eigenlijk zou moeten zijn. Een stel uit Los Angeles zamelt geld in om een biodiverse boerderij op te bouwen. Een avontuur vol hoogte- en dieptepunten dat begon als belofte aan hun hond. Het resultaat is verbluffend. In een utopische wereld werken alle boeren op deze manier.

The Biggest Little Farm is nu te zien op Netflix.

3. Cowspiracy: The Sustainability Secret

Van romantiek naar de keiharde realiteit. Ontdek hoe de bio-industrie de natuurlijke hulpbronnen op aarde decimeert, en waarom deze crisis grotendeels genegeerd wordt door veel grote milieuorganisaties. Inmiddels niet meer, zo merken ook de boeren.

Cowspiracy: The Sustainability Secret is nu te zien op Netflix.

4. Boerenpsalm

Na de dood van zijn vader gaat Wortel (een naam, niet de groente) door met het werk op de akkers. Hoewel hij wordt geconfronteerd met veel ontberingen en ellende, vindt hij troost in zijn geloof. Klinkt als een gezellige film. Althans, na tien druppen geconcentreerde wietolie met extra THC.

Boerenpsalm is nu te zien Netflix.

5. The Ranch

Ja hoor, er worden naast films ook series gemaakt over boeren en het boerenleven. The Ranch gaat over een voormalig football-legende die samen met zijn broer en vader een ranch op het platteland proberen te runnen. Doel is om samen te kunnen leven, maar was dat wel een goed idee? Onder anderen Sam Elliot en Ashton Kutcher maken onderdeel uit van de cast.

The Ranch is nu te zien op Netflix.

6. The Farmer’s Wife

Vrouwen van boeren kunnen deze dagen alleen thuis op de bank wegzwijmelen bij The Farmer’s Wife, een klassieker uit 1928.

The Farmer’s Wife is nu te zien op Netflix.

7. Une hirondelle a fait le printemps

Franse romantiek, waarin het boerenleven prachtig naar voren komt. Une hirondelle a fait le printemps gaat over een Parijse vrouw die genoeg heeft van het stadsleven. Ze vlucht naar het platteland, waar ze haar droom om boerin te worden najaagt.

Une hirondelle a fait le printemps is nu te zien op Netflix.

8. Babe

Babe is een lieve kinderfilm, mooi om mee af te sluiten. Lief voor elkaar zijn, wat je standpunt ook is.

Babe is nu te zien op Netflix.