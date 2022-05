Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marco Kroon redt jongetje die in pannenkoek stikt: ‘Laat hem minister van Defensie worden’

Marco Kroon heeft opnieuw van zich doen spreken. Ditmaal in zijn woonplaats Schijndel en nu was er eens heldhaftig nieuws, zoals in zijn tijd als oorlogsheld vaak het geval was.

Ook gistermiddag ging het om een mensenleven, maar dan dichtbij huis. Nadat zijn buren in paniek om hulp riepen, hielp Marco Kroon een buurjongen die dreigde te stikken toen hij zich verslikt had in zijn pannenkoek. Het Algemeen Dagblad en meerdere regionale kranten meldden dat.

Marco Kroon: ‘Buurjongen was blauw aangelopen’

Kroon, drager van de Militaire Willemsorde, vertelt dat hij gisteren in de schuur achter zijn huis aan het werk was toen zijn vrouw hem riep. „Er was iets bij de buren. Ik ben er meteen naartoe gegaan. Toen ik aankwam, was hij helemaal blauw aangelopen, de ouders waren radeloos. Bij verstikking moet je er snel bij zijn. Ik ben blij dat ik hem goed heb kunnen helpen, dat kostte nog heel wat moeite. Toen de ambulance na een minuut of vijf of zeven aankwam, was mijn buurjongen gelukkig weer aanspreekbaar.”

De reddingsactie levert op Twitter applaus voor Marco Kroon op. Hij krijgt dat de afgelopen jaren heel wat minder vaak, maar in dit geval – uiteraard – wel. Iemand oppert dat Marco Kroon gelijk maar minister van Defensie moet worden.



Kunnen,wij,Marco kroon niet benoemen als,minister van defensie. 🔥🔥🔥🔥 👍👍👍💐💐💐💐💐 — Ingrid 🇳🇱 🇮🇱 welkom (@ingrid_kok) May 1, 2022

‘Buurman gaf stoten op de rug dat hielp’

De politie Oost-Brabant bevestigt dat er gisteren een melding bij de hulpdiensten binnenkwam van een jongen die zich verslikt had in zijn eten en daardoor verstikkingsverschijnselen vertoonde. „Nadat de ouders de Heimlich-greep hadden toegepast, liep hun zoon alsnog paars aan. In paniek waarschuwden zij de buren. De buurman gaf de jongen vervolgens een aantal stoten op de rug en dat hielp”, leest een woordvoerder voor uit het opgemaakte politierapport.

Marco Kroon (51) is majoor bij de Koninklijke Landmacht en de eerste militair sinds 1955 die is onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste onderscheiding van Nederland. Na zijn functie was het allemaal minder. Als baas van een café werd Kroon in 2010 verdacht van het bezit van drugs en wapens. Voor het bezit van cocaïne werd hij vrijgesproken. Later, in 2019, was er weer een verdenking: wildplassen en een kopstoot tegen een agent tijdens carnaval. Uiteindelijk leverde dit Marco Kroon 80 uur taakstraf voor de kopstoot en 120 euro boete voor het wildplassen op. Door Defensie werd hij geschorst en na veertien maanden werd deze in mei 2020 opgeheven.

Nee, dan beter maar een buurjongetje redden als die dreigt te stikken in een pannenkoek.



