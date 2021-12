Vinder van kist vol edelstenen op Mont Blanc krijgt na acht jaar eindelijk zijn deel

Een Franse alpinist die in 2013 een grote schat met edelstenen op de Mont Blanc vond heeft nu, acht jaar later, eindelijk zijn vindersloon gekregen. De Fransman is nu in het bezit van de helft van de lading robijnen, smaragden en saffieren met een totale waarde van ongeveer 300.000 euro.

De andere helft van de schat is overgedragen aan de lokale autoriteiten in Chamonix. „De schat is deze week opgedeeld in twee gelijke helften van 150.000 euro”, zei de burgemeester van de gemeente tegen persbureau AFP. Hij zei erg blij te zijn dat de zaak tot een goed einde is gebracht. De burgemeester prees de vinder van de edelstenen voor zijn integriteit omdat hij zijn vondst had aangegeven bij de politie, zoals de Franse wet voorschrijft.

Metalen kist vol edelstenen

Acht jaar geleden beklom de alpinist, die liever anoniem wil blijven, de Boissongletsjer op de Mont Blanc. Tijdens die tocht vond hij een metalen kist, waar maar liefst 49 zakjes met het opschrift ‘Made in India’ in lagen. In alle zakjes zaten edelstenen.

De edelstenen worden in verband gebracht met vliegtuigcrash. De autoriteiten vermoeden dat de schat afkomstig is van vlucht 101 van Air India. Dat toestel was op 24 januari 1966 onderweg van Mumbai naar Londen en maakte onder andere een tussenstop in Genève. De piloot zou de daling voor de tussenstop te vroeg hebben ingezet, waardoor het toestel crashte op de Rocher de la Tourette. Niemand van de passagiers en bemanningsleden overleefde de crash.

Zoektocht naar rechtmatige eigenaar leverde niets op

De afgelopen jaren deden de Franse autoriteiten er naar eigen zeggen alles aan om de rechtmatige eigenaar te vinden, maar die zoektocht leverde niets op. Volgens de Franse wet moet de vondst tussen de vinder en de eigenaar van het grondgebied verdeeld worden als de rechtmatige eigenaar niet naar voren komt na twee jaar. Het is niet duidelijk waarom de alpinist zijn deel van de schat pas na acht jaar heeft gekregen.