Amerikanen bang dat kerst in het water valt vanwege tekort aan kerstbomen

Niet het coronavirus, maar een tekort aan kerstbomen baart Amerikanen zorgen over of kerst dit jaar wel door kan gaan. Volgens de Amerikaanse kerstboomvereniging ACTA is er zowel een tekort aan neppe kerstbomen, als aan echte.

Oorzaak van het tekort aan kerstbomen zijn problemen met de levering, zo meldt The Guardian. Een deel van de neppe bomen kwam uit China, maar het schip waarop de bomen vervoerd werden, kwam vast te staan in het Panamakanaal. Hierdoor kon het schip niet aanmeren aan de Amerikaanse westkust en moet het nu omvaren via het oosten. De leveringsproblemen hebben naar verwachting ook effect op de prijzen. Er wordt gevreesd dat kerstbomen dit jaar vier keer zo duur zullen zijn dan normaal.

Kwekerijen getroffen door bosbranden

Het tekort aan echte kerstbomen is ontstaan doordat een aantal boerderijen die de bomen kweken het afgelopen jaar zijn getroffen door bosbranden. Ook is het vervoer van de bomen een stuk duurder geworden. Ondanks de dreigende tekorten heeft de ACTA Amerikanen op het hart gedrukt er alles aan te zullen doen om kerst te redden.

Afgelopen jaar hadden ongeveer 94 miljoen Amerikaanse huishoudens een kerstboom. Ruim 80 procent had een plastic boom.

Ook in Canada dreigt tekort aan kerstbomen

En niet alleen de Amerikanen vrezen voor een tekort aan kerstbomen. Ook in Canada dreigt een tekort te ontstaan. Door extreme droogte tijdens afgelopen zomer en overstromingen waardoor snelwegen onbegaanbaar raakten, is het aanbod van kerstbomen verminderd. Daarnaast is er een tekort aan personeel vanwege de coronapandemie.

De vraag van de detailhandel kan door groothandelaren amper bijgehouden worden. Ikea heeft zelfs al besloten om vanwege het tekort dit jaar geen echte kerstbomen te verkopen in de Canadese filialen.

„Moeder Natuur heeft bepaald niet meegewerkt”, zegt voorzitter van de Christmas Tree Farmers in Ontario Shirley Brennan tegen Global News. Volgens Brennan worden er normaal gesproken zo’n 100 miljoen Canadese kerstbomen verkocht, waarvan de helft naar de VS geëxporteerd wordt.