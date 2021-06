Niet voor mensen met hoogtevrees: zwembad op 35 meter hoogte

Londenaars kunnen voortaan zwemmen in de ‘Sky Pool’, het grootste transparante zwembad ter wereld. Even lekker zwemmen is er voor mensen met hoogtevrees niet bij.

Het zwembad ligt namelijk op 35 meter hoogte en hangt tussen twee flatgebouwen. Het bad is 3 meter diep en weegt bijna 375 ton.

Geen hoogtevrees, lekker baantjes trekken

Heb je de hoogtevrees niet, dan kun je in Londen vanaf nu je baantjes trekken op die 35 meter hoogte. Het zwembad is bevestigd tussen twee appartementsgebouwen en is volledig doorschijnend. Je kunt dus letterlijk zien wat er onder je gebeurt. Maar dat is niet het enige, het is ook eens het grootste zwevende bad ter wereld. De verantwoordelijke voor dit project is het Britse bedrijf Eckersley O’Callaghan. De firma is geen onbekende in de bouwindustrie, ze werkte eerder al samen met Apple voor het design van hun winkels.

Niet iedereen even blij met zwembad

De meningen over het zwembad zijn overigens verdeeld. Voor sommigen is dit een ware nachtmerrie. Anderen zien het als een statussymbool. Ook kan niet iedereen een plonsje maken, want enkel de rijke bewoners van het woningcomplex mogen zich in het bad wagen.

Bewegend beeld van Sky Pool

Wil je in zes minuten zien hoe Sky Pool tot stand kwam, kijk dan hier:

