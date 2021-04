Man uit Wales wint dure sportwagen en rijdt hem twee dagen later in de prak

Dat de lijn tussen geluk en ongeluk soms heel dun kan zijn, kan Adam Griffiths beamen. De 27-jarige man uit Wales won een gloednieuwe sportwagen ter waarde van bijna 29.000 euro, om de auto twee dagen later volledig in de prak te rijden.

Het leven zag er even heel rooskleurig uit voor Griffiths, toen hij afgelopen maandag een Mitsubushi Evo IX won en 1000 pond. De weggeefactie werd georganiseerd door Dream Car Giveaways. De site verlootte de auto onder deelnemers die een lot hadden gekocht. De man uit Wales reed vervolgens 150 kilometer om zijn droomauto op te halen.

Man crasht met nieuwe auto

Twee dagen later zien zijn wereld, en zijn auto, er echter heel anders uit. Hij plantte zijn mooie rooie sportwagen in een muur nabij Pontypridd, een stad net ten noorden van Cardiff. De oorzaak van de crash is niet bekend. Zowel Adam als zijn bijrijder raakten lichtgewond, bevestigde de lokale politie.

Het verhaal kan een nóg vervelender staartje krijgen voor de ‘gelukkige’ winnaar. De politie beschuldigt hem namelijk van roekeloos rijgedrag, wat hem een flinke boete kan opleveren. Griffiths lijkt in gesprek met Wales Online te berusten in zijn lot. „Het is mijn schuld. Ik heb mezelf pijn gedaan in dit ongeluk en ik moet de consequenties dragen. Ik heb geluk dat mijn passagier er met de schrik vanaf is gekomen. De auto kan worden vervangen, andere dingen niet.”

Winnaar lastig gevallen na ongeluk

Het hele voorval kwam Adam online ook op flinke kritiek te staan. „Mensen vielen me lastig, mensen contacteerden mijn moeder en zeiden dat ik dood moest, dat soort dingen. En dat allemaal omdat ik de auto heb gewonnen. Als ik er gewoon voor betaald had, had niemand het interessant gevonden.” Na de online intimidatie haalde Griffiths zijn Facebook-account offline.

Ook wordt hij van allerlei dingen beschuldigd die niet kloppen. „Ik heb een ademanalyse en een drugstest afgelegd. Mensen zeggen dat ik onverzekerd was en van de plaats van het ongeval ben gevlucht. Daar is niets van waar. Ik heb alle papieren.” Dream Car Giveaways, waar Griffiths zijn auto won, bevestigt dat alles in orde was.