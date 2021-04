Man slaat willekeurige voorbijganger en vlucht op gestolen kinderfiets

Een man in Tilburg heeft het gistermiddag flink bont gemaakt. De man gedroeg zich agressief en vluchtte daarna weg op een fiets. Die fiets stal hij van een 10-jarig kind. De verdachte is nog niet gevonden.

De politie van Tilburg is op zoek naar een man van rond de 40 jaar, die zich donderdag agressief gedroeg op de Westermarkt. De man stond bij een pinautomaat bij de Albert Heijn. Een nietsvermoedende winkelaar passeerde de man met zijn winkelwagentje en kreeg daarop een harde vuistslag, midden in zijn gezicht.

Fiets van kind gestolen

Na de klap rende het slachtoffer direct weg om aan de agressieve man te ontkomen en schakelde de politie in. Ook de verdachte liep weg, maar vond dat hij zich niet snel genoeg uit de voeten kon maken. Daarom pakte hij een paar straten verderop een fiets af van een kind van 10 jaar. Daarop is de man snel weggefietst en is de politie hem kwijtgeraakt.

Zowel de geslagen man als het kind hebben aangifte gedaan tegen de man, die wordt verdacht van mishandeling en diefstal. De politie is nog op zoek naar de man. De verdachte werd omschreven als een man van rond de 40 jaar met een getinte huidskleur. Hij is rond de 1.85m lang, heeft een normaal postuur en een kaal hoofd. De fiets is geel met grijs van het merk Batavus.



