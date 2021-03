Presidentiële Duitse herders weg uit Witte Huis en dit is waarom

Het leek zo mooi: eindelijk weer twee presidentiële honden in het Witte Huis. Maar de een beet een personeelslid en moet nu samen met zijn oude vriend het huis verlaten. Op social media leeft het onderwerp en worden zelfs verklaringen van Major gedeeld.

Eind januari postte de kleindochter van Joe Biden een foto van twee honden spelend in de sneeuw. Niet zomaar honden: de first dogs en niet zomaar ergens: in de tuin van het Witte Huis. Hondenmens Joe Biden is gek op z’n Major en Champ en regelmatig post ook hij foto’s van hen, en asielhond Major heeft zelfs z’n eigen Twitteraccount.



Presidentiële Duitse herders

Amerikanen waren blij dat er eindelijk weer honden in het Witte Huis waren, nadat Trump de eerste president in 100 jaar was die geen viervoeter(s) mee naar z’n nieuwe stek nam. Honden horen erbij in het Witte Huis, vinden velen, dus het zal even slikken zijn dat de twee Duitse herders nu een ander onderkomen krijgen.

De twee Duitse herders moeten het Witte Huis verlaten omdat een van de twee honden agressief gedrag vertoont tegen het personeel, dat melden meerdere Amerikaanse media. De honden, Champ en Major, zijn overgebracht naar het ouderlijk huis van de Amerikaanse president in de Amerikaanse staat Delaware.

Bijt-incident

Volgens CNN zou Major, die anderhalf jaar oud is, betrokken zijn geweest bij een ‘bijt-incident’ met een personeelslid van het Witte Huis. „Dat zal vast een Trump-aanhanger zijn geweest en de hond moest het Witte Huis beschermen”, suggereert iemand op Twitter. „Onderzoek dat personeelslid, Duitse herders zijn slimme beesten”, reageert een ander. Ook deelt iemand een verklaring van Major: „Woef woef woef woef woef.”



It seems that he was accused and there’s an investigation 🥰 but if this man accused him and the investigation shows there was no wrongdoing, he needs to be fired ASAP!!!! pic.twitter.com/aftlF4M3xs — Kat Rey (@Glitterbeauties) March 9, 2021

De andere hond, Champ, is veertien jaar oud.

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het bericht, maar een ingewijde bevestigt aan The New York Times dat de honden inderdaad in Delaware zijn. Het is onduidelijk of die verhuizing permanent is of tijdelijk, zoals vaker gebeurt als de Bidens op reis zijn.

Major

Major reageert wel op z’n Twitter account, en dan blijkt wel dat het om een Major-fan gaat en het een niet-officieel account is. „Ik neem volle verantwoordelijkheid voor mijn acties. Ik neem een time-out in Delaware”, schrijft ‘de hond’. Er wordt volop gereageerd, van „bad dog!” tot „ik weet dat je een lieve pup bent en er zal vast wel iets mis zijn geweest met de persoon die je hebt gebeten, dat heb je aangevoeld. Ik hoop dat je gauw komt lieve Major!”



All I know is that you’re a good puppy & I’m sure you sensed something is not good about the person you bit 🤣 “ they say dogs can sense a good person from a bad one 😝 I hope you come back soon dear @MajorBiden We’ll miss you 😘🥰❤️ — AlohaLokie (@AlohaLokie) March 9, 2021

Vrije honden

De honden trokken vlak na het aantreden van president Biden in januari in het Witte Huis en zouden sinds die tijd vrijuit en met weinig regels door het instituut lopen. Ze zijn regelmatig te zien op foto’s die door Biden worden gedeeld op sociale media.