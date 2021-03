Avontuurdrang? Japanse miljardair geeft acht tickets naar de maan weg

Zoek je graag de grenzen op en wil je andere mensen helpen hetzelfde te doen? Dan maak je bij deze al grote kans op een van de acht tickets naar de maan.

Een Japanse miljardair gaat acht tickets voor een reis naar de maan weggeven. Yusaku Maezawa, die zijn fortuin verdiende met de onlineverkoop van kleding, zegt in een video op Twitter dat enthousiastelingen aan maar twee voorwaarden hoeven te voldoen: ze moeten „grenzen willen opzoeken” en de rest van de bemanning willen helpen hetzelfde te doen.

Elon ‘Moon’ Musk

In 2018 werd al bekend dat Maezawa de eerste persoon ooit was die een reisje naar de maan had geboekt. Dat deed de Japanner bij SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van de Amerikaanse entrepreneur Elon Musk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Watch this video to learn more about the selection process. It also contains a special message from @elonmusk #dearMoon ↓Check the full versionhttps://t.co/i3ucR6BB44 pic.twitter.com/B3d8g0JvvP — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021

Aanvankelijk wilde Maezawa, die op z’n Twitterfoto al in vol ornaat in raket-outfit staat, een zes tot acht kunstenaars meenemen met de reis die naar verwachting plaatsvindt in 2023, maar woensdag werd bekend dat hij de criteria voor zijn medepassagiers heeft verruimd. De 45-jarige miljardair zei dat hij heeft ingezien dat „iedereen die iets creatiefs doet een kunstenaar genoemd kan worden”.

„Ik nodig jullie uit om met me mee te gaan op deze missie. Acht van jullie, van over de hele wereld. Ik heb alle plaatsen gekocht, dus het wordt een privévlucht.” In totaal zullen er volgens Maezawa 10 tot 12 personen aan boord van de maanvlucht zijn. Een van zijn hashtags, die daarna door andere liefhebbers veelvuldig wordt gebruikt, is #dearmoon.

Selectie maan

Geïnteresseerden moeten zich uiterlijk op 14 maart opgeven, de eerste screening vindt een week later plaats. Een verdere planning gaf Maezawa niet, maar hij meldde wel dat de rest van de selectieprocedure in elk geval een „opdracht” en een online-interview omvat.

Mensen op Twitter reageren in elk geval veelal enthousiast. „Zou cool zijn om van elk continent iemand mee te nemen”, tipt iemand de Japanner. Creatievelingen promoten zichzelf, omdat ze bijvoorbeeld een heel klein gitaartje in de ruimte willen spelen en anderen maken zich toch wel een beetje zorgen. „Hoe de f*ck kunnen leken die G-force aan?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

They should at least train em or somethin can’t be riskin it — dead (@deadlinenx) March 3, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I already volunteered two years ago. I want to play my microtonal guitar in the rocket around the moon!

Here is my video: https://t.co/WL9hzemYSB pic.twitter.com/u3SLxokJjv — Tolgahan Çoğulu (@tolgahancogulu) March 3, 2021

Naar de maan 2023

Als het SpaceX lukt om Maezawa en de andere passagiers naar de maan te brengen, zijn zij de eerste maanreizigers sinds de laatste Amerikaanse Apollo-missie in 1972. SpaceX-topman Musk, die ook in de video van Maezawa te zien is, zegt dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de vlucht in 2023 kan plaatsvinden. Onderweg kunnen in elk geval ruimteradijsjes worden verbouwd.

Maezawa kwam eerder in het nieuws omdat hij online een advertentie plaatste om een vriendin te vinden die met hem mee naar de maan wilde reizen. Die ongebruikelijke contactadvertentie verwijderde hij uiteindelijk abrupt, ondanks dat er toen ongeveer 30.000 personen op reageerden.