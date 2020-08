Klant schiet Burger King-medewerker dood vanwege ‘te lange wachttijd’

Een klant heeft in het Californische Orange County een medewerker van de Burger King laten omleggen, omdat het haar te lang duurde voor de bestelling klaar was.

Volgens de lokale tv-zender WKMG gebeurde het schietincident vorige week zaterdag rond half acht ’s avonds. Bij aankomst trof de politie de 22-jarige medewerker Desmond Armond Joshua aan op de parkeerplaats. Hij was er erg aan toe door een kogelwond. De man werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar aangekomen was het al te laat.

‘Bijzonder druk’

Volgens een getuige was het die avond „bijzonder druk” in het hamburgerrestaurant en ook in de drive-through stond een lange wachtrij, waardoor klanten langer op hun bestelling moesten wachten dan normaal.

Toen het geduld van een van de klanten op was, stapte ze uit de auto en schreeuwde ze de medewerkers toe dat ze haar man zou afsturen op het restaurant. Na dat dreigement kreeg ze het geld dat ze voor haar bestelling had betaald, 40 dollar, terug en werd ze verzocht om weg te gaan.

Medewerker in de wurggreep

De vrouw bleef vervolgens nog enkele minuten staan op de parkeerplaats staan. Ze reed toen weg, maar kwam even later terug met een man in een witte truck. De man, de 37-jarige Kelvis Rodriguez-Tormes, daagde de medewerker uit om te vechten. Toen een omstaander tussenbeide kwam, nam Rodriguez-Tormes de medewerker in een wurggreep. Toen diezelfde getuige nogmaals ingreep, stoof de dader naar zijn truck om zijn vuurwapen te halen. „Je hebt twee seconden voordat ik schiet”, zei hij tegen de medewerker, en loste toen een schot.

Can’t believe pieces of shit like this live in the same city as me. This dude is human garbage. https://t.co/sB4IrRl2ko — Christopher Duett (@BethuneTheory) August 3, 2020

Kort daarna vluchtten zowel de dader als de vrouw in kwestie weg in hun wagens. De twee werden al snel gearresteerd op beschuldiging van moord met voorbedachte rade. Volgens de politie werkte de medewerker pas enkele dagen bij de Burger King.

