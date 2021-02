Expeditie Robinson in het echt: drie mensen overleefden vijf weken op onbewoond eiland

Drie mensen zijn dinsdag gered door de Amerikaanse kustwacht nadat ze bijna vijf weken geleden op een onbewoond eiland in de Bahama’s waren gestrand. Het drietal leefde al weken op kokosnoten, schelpdieren en het vlees van ratten.

Eén van de leden van het reddingsteam zegt tegen de BBC dat hij verbaasd was dat de drie het zo lang hebben volgehouden. „Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het was echt ongelooflijk.”



Zelfgemaakte vlag

De twee mannen en een vrouw uit Cuba werden maandag bij toeval gevonden op het piepkleine eiland, dat tussen de Florida Keys en Cuba in ligt, door de bemanning van een vliegtuig dat daar op patrouille was. Ze wisten de aandacht van de bemanning te trekken door te zwaaien met een zelfgemaakte vlag.

Maar de bemanning van het vliegtuig was niet uitgerust om meteen een reddingsactie te starten. Vanwege de weersomstandigheden moeten de drie nóg een nacht op het eiland overleven. De kustwacht zorgde in de tussentijd wel voor voedsel, water en een radio zodat ze met elkaar konden communiceren.

33 dagen

„We hebben in ons team geen mensen die goed Spaans spreken, maar met mijn beste Spaans kwam ik erachter dat ze uit Cuba kwamen en medische hulp nodig hadden”, vertelt een kustwachter. „Ze zeiden dat ze al zo’n 33 dagen op het eiland vastzaten.”

De drie schipbreukelingen waren een paar weken eerder naar het eiland gezwommen nadat hun boot was gekapseisd. Met een helikopter lukte het uiteindelijk om de drie Cubanen van het eiland af te halen.

Officier van de kustwacht, Sean Connett, noemde de reddingsactie in een verklaring ‘een complexe operatie’. „Dankzij onze vliegtuigbemanning die routinematige patrouilles uitvoert, konden we mensen in nood zien en ingrijpen. Dit was een zeer complexe operatie waarbij middelen en bemanningen van meerdere eenheden betrokken waren. Dankzij goede communicatie en coördinatie tussen konden we iedereen veilig naar een medische faciliteit brengen voordat de situatie erger werd.”



