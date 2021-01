Eerste coronaclaims tegen ziekenhuizen ingediend

Elf mensen hebben een financiële claim ingediend tegen hun ziekenhuis vanwege corona. In de meeste gevallen gaat het om patiënten van wie een behandeling of operatie is uitgesteld, omdat mensen met corona voorrang kregen, meldt zorgnieuwswebsite Skipr. De patiënten of hun nabestaanden zeggen dat ze gezondheids- en financiële schade hebben opgelopen en stellen de ziekenhuizen aansprakelijk.

De claims zijn de afgelopen maanden binnengekomen bij de twee verzekeringsbedrijven van de ziekenhuizen, Centramed en MediRisk. Bij MediRisk zijn tot nu toe vijf claims binnengekomen van mensen bij wie een behandeling is uitgesteld omdat coronapatiënten voorrang kregen.

Bij MediRisk is ook een claim binnengekomen van een patiënt die ontevreden was over de coronabehandeling die hij in het ziekenhuis kreeg, al dan niet op de IC. Het verzekeringsbedrijf doet hier geen nadere mededelingen over.

Schade door uitstel

Bij Centramed zijn tot nu toe zes coronagerelateerde claims binnengekomen. Een of twee daarvan gaan over schade die zou zijn geleden door uitstel van een medische behandeling. Maar ook zijn er klachten van drie mensen die stellen dat zij in het ziekenhuis besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ook ligt er een claim van een patiënt die niet tevreden is over zijn coronabehandeling. Er zijn geen schadeclaims ontvangen van zorgmedewerkers die hun werkgever aanklagen omdat ze ziek zijn geworden door een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje.

Met de schadeclaims willen de betrokkenen dat de kosten worden gecompenseerd voor de arbeidsvermogensschade door het uitstel van hun medische behandeling of het overlijden van hun kostwinner, meldt Skipr (overigens niet te verwarren met een heel andere Skipr).



Een deel van het claimbedrag betreft extra zorgkosten die ze hebben gemaakt en nog moeten maken. De bedragen die de patiënten van de ziekenhuizen eisen zijn nog niet bekend: eerst worden de klachten onderzocht. Bekend is wel dat het gemiddelde uitgekeerde schadebedrag bij een toegekende claim ruim 40.000 euro is. „Tot nu toe is er één claim afgewezen, de rest is in behandeling”, zegt een woordvoerder van MediRisk op Skipr. Als benadeelde en ziekenhuis/verzekeraar het niet eens worden over de klacht of de hoogte van het schadebedrag, kan het geschil worden voorgelegd aan de rechter.

Geen verwijt

Centramed heeft inmiddels de helft van de zes coronagerelateerde claims afgewezen. „Daar hebben we vastgesteld dat er op zorgvuldige wijze, volgens de op dat moment geldende inzichten, regels en protocollen is gewerkt”, aldus een woordvoerder. „In die gevallen kan geen verwijt aan de zorgverleners worden gemaakt.” In drie zaken loopt bij deze verzekeraar nog het feitenonderzoek.

