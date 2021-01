Honderden aanhangers Navalni aangehouden bij protesten in Rusland

Duizenden mensen zijn vandaag in verschillende Russische steden de straat opgegaan om te demonstreren voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalni. Zeker 237 mensen zijn daarbij opgepakt.

In het oosten van Rusland begonnen de demonstraties als eerste. In de stad Chabarovsk, die door het tijdsverschil zeven uur voor de hoofdstad Moskou ligt, publiceerden activisten zaterdag video’s van de politie die demonstranten slaat en in gevangenisbusjes stopt.

Protesten verboden

Navalni riep deze week zijn aanhangers op om de straat op te gaan uit protest tegen het bewind van president Poetin. In totaal wordt naar verwachting op zeventig plaatsen gedemonstreerd door de oppositie. Omdat de protesten zijn verboden door de Russische autoriteiten, is de verwachting dat er hard zal worden opgetreden.



Navalny protest in Naberezhnye Chelny (also not known as a hotbed of antigovernment sentiment). People chanting “Shame!” (Video by @AvtozakLIVE) pic.twitter.com/Bm96pZAUN6 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) January 23, 2021

In Moskou en Sint-Petersburg staan ook demonstraties gepland. Nog voordat het protest in Moskou was begonnen, werden er al zeker honderd mensen aangehouden. Een groot deel van het centrum is afgezet en er is veel politie op de been. Ook zijn er problemen met het mobiele internet gemeld. In het verleden werd het internet vaker platgelegd tijdens demonstraties om de communicatie en het delen van beelden moeilijker te maken.



Paleis

De oppositieleider publiceerde deze week een video met de titel ‘Een paleis voor Poetin’, waarin hij beweerde bewijs te hebben dat de president een enorm landhuis voor zichzelf had laten bouwen aan de Zwarte Zee dat gefinancierd zou zijn met smeergeld. De bijna twee uur durende film had na een paar dagen al meer dan 65 miljoen views op YouTube. Het Kremlin noemt de beschuldigingen ‘onzin’ en ‘leugens’ en stelt dat Navalni door westerse landen is gestuurd om onrust te zaaien.

Maandag werd Navalni veroordeeld tot dertig dagen gevangenisstraf omdat hij de voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden. Kira Jarmisj, de woordvoerster van Navalni, en een aantal andere oppositieleden werden afgelopen ook week al aangehouden.

