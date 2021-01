Corona-ontkenner maakt foto’s van ‘lege’ ziekenhuizen: ‘De overheid liegt!’

Een zogenoemde ‘corona-ontkenner’ heeft een rondje langs lokale ziekenhuizen in Engeland gemaakt en trof daar ‘niets’ aan. De 30-jarige vrouw, die zichzelf journalist noemt, zou een boete hebben gekregen voor de foto’s die zij online zette.

Terwijl de ziekenhuizen in Engeland overvol zijn, kan nog niet iedereen accepteren dat het coronavirus rondwaart. Net als in Nederland, zijn er in het Verenigd Koninkrijk ook virusontkenners. Een van deze corona-ontkenners besloot het heft in eigen handen te nemen en een kijkje te nemen in de ziekenhuizen bij haar in de buurt.

‘De overheid liegt’

Lege gangen is wat ze zag. En lege gangen is ook wat ze fotografeerde en filmde, en vervolgens op Facebook plaatste. Want, zo is ze van mening, het virus is nu eenmaal een hoax. „Ik heb het hier nog nooit zo stil gezien!”, schrijft ze bij foto’s van het Queen Alexandra Ziekenhuis. „Ik snap dat het moeilijk is om te bevatten, maar de overheid liegt tegen ons!”

„De minister heeft een lockdown aangekondigd en instrueert mensen zoveel mogelijk thuis te blijven om het virus onder controle te krijgen. De ziekenhuis zitten helemaal niet overvol. Je wordt geïsoleerd en gecontroleerd door de overheid!”, schrijft de corona-ontkenner.

Op haar posts reageren anderen lovend: „Goed dat je hun leugens naar buiten brengt”, zegt de een. „Ze moeten zich schamen”, voegt een ander toe.





De lokale politie is niet zo blij met de vrouw, gezien er meerdere telefoontjes binnen zijn gekomen over de berichten. „Sommigen van jullie zullen de posts voorbij hebben zien komen, waarbij mensen naar lokale ziekenhuizen gaan en foto’s maken van afdelingen die niet de frontlinie van het gevecht tegen corona zijn. Ze gebruiken deze foto’s om te suggereren dat de ziekenhuizen niet overvol zijn. Deze acties hebben voor onrust in de gemeenschap gezorgd.”

‘Grow up’ corona-ontkenner

„We hebben de bron van deze posts gevonden en een boete uitgedeeld”, vervolgt de politie. „Onze collega’s in de ziekenhuizen werken hard in het gevecht tegen het virus en we zijn dankbaar voor hun inspanning.” De lokale politie zegt dat de vrouw die een boete heeft gekregen bij verschillende ziekenhuizen is langs geweest, waaronder het Queen Alexandra Ziekenhuis. De vrouw in kwestie beweert echter niets van de politie te hebben gehoord.

Overigens is de vrouw niet de enige die buiten ziekenhuizen rondwaart. Premier Boris Johnson zei vorige week op een persconferentie: „Het soort mensen dat buiten ziekenhuizen staat en zegt dat corona een hoax is, zij moeten echt niet zo kinderachtig doen!”

Een woordvoerder van Western Sussex Hospitals NHS Foundation Trust wil bij Metro UK het een en ander uit de wereld helpen: „Het is zeer onwaar en disrespectvol naar patiënten en families die de gevolgen van corona merken, alsmede naar onze medewerkers die ontzettend hard werken in lastige omstandigheden. We moeten benadrukken: foto’s van lege hallen betekenen niet dat de zalen en intensive cares leeg zijn!”

