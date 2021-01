Apotheekmedewerker VS gearresteerd na verpesten coronavaccins

Vaccins tegen het coronavirus zijn nogal lastig om te bewaren. Zo moeten de vaccins van veel fabrikanten in een vriezer bewaard worden, omdat ze anders bederven. Een voormalig medewerker van een ziekenhuisapotheek in Wisconsin wist dat en haalde de vaccins uit de vriezer. Hij is gisteren gearresteerd op verdenking van het moedwillig onbruikbaar maken van zo’n 500 coronavaccins.

BREAKING: Advocate Aurora now says an employee at its Grafton hospital intentionally removed the Moderna COVID-19 vaccine from a refrigerator resulting in nearly 500 doses having to be thrown away pic.twitter.com/yjhCOM64Ge

— Matt Smith (@mattsmith_news) December 31, 2020