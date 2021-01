Nep-vaccin tegen corona raakt vrouw van 92 in haar portemonnee

Of het echte coronavaccin het antwoord is op al onze vragen, moet nog blijken. Maar voor een oplichter zorgde een nep-vaccin in ieder geval voor geld in het laatje.

Een man die beweerde voor de NHS – de nationale gezondheidsdienst van Engeland – te werken, prikte een 92-jarige vrouw met een nep COVID-19-vaccin. De man bracht hiervoor 160 pond in rekening (ongeveer 177 euro). Dat meldt Metro UK.

„Het kan het leven van mensen in gevaar brengen”, zeggen onderzoekers die met de zaak bezig zijn. De Britse variant van het coronavirus heeft het land onder de duim. Ongetwijfeld was de vrouw blij dat deze kans zich voordeed, dat pakte alleen totaal anders voor haar uit.

Ingeënt met een ‘dartpijl’

Het slachtoffer liet hem afgelopen 30 december in haar huis, in Surbiton, Zuidwest- Londen binnen. Hij vertelde dat hij werkzaam was bij de NHS, en het coronavaccin moest toedienen bij burgers. De vrouw vertelt dat de man met iets dat op een ‘dartpijl’ leek, in haar arm stak. Die dartpijl zonder gezondheidsresultaat heeft haar dus 160 pond gekost. De bedrieger beloofde de oude vrouw dat het geld voor het nep-vaccin terug zou worden betaald door de nationale gezondheidsdienst.



Onbekende stof toegediend

De politie van de City of London meldt dat het niet bekend is welke stof (indien aanwezig) werd toegediend. De 92-jarige ging voor controle naar het plaatselijke ziekenhuis, maar vertoonde geen symptomen na de prik. Rechercheur Kevin Ives: „Dit is een walgelijke en totaal onaanvaardbare aanval op een burger. Dit wordt niet getolereerd. Het is belangrijk dat we hem zo snel mogelijk pakken, want de man steelt niet alleen geld, maar brengt ook levens in gevaar.”

Een tweede keer

Afgelopen maandag was de nog onbekende verdachte zo brutaal een tweede huisbezoek aan de vrouw te brengen. Deze keer wilde hij haar 100 pond (ongeveer 110 euro) in rekening brengen. De politie doet onderzoek naar de verdachte en doet een oproep aan iedereen die misschien iets heeft gezien.

