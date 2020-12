YouTuber laat vriendin doodvriezen voor 1.000 euro tijdens livestream

Een bekende Russische YouTuber, Stas Reeflay, riskeert 15 jaar cel voor doodslag. Hij sloot namelijk zijn zwangere vriendin buiten bij temperaturen onder nul, tijdens een livestream. Zijn volgers konden dan ook zien hoe hij haar bewegingsloze lichaam uiteindelijk binnenbracht en haar probeerde te reanimeren.

Tijdens de livestream zei Stanislav Reshetnikov (echte naam van de YouTuber) dat hij zijn zwangere vriendin buiten zou zetten als iemand 1.000 dollar zou doneren. Een van zijn volgers zag dat wel zitten en ‘doneerde’ het gewenste bedrag. Reeflay zette zijn zwangere vriendin prompt buiten. De 28-jarige vrouw, Valentine Grigoryeva, was zo goed als naakt. Reeflay sloot de deur, zodat ze niet zelf naar binnen kon komen.

Temperaturen diep onder 0

De YouTuber en zijn vriendin woonden samen in Ivanovo, op zo’n 250 kilometer ten noordoosten van Moskou. Daar duiken de temperaturen momenteel diep onder nul. Op het moment van schrijven (maandagochtend) is het -11.

Hoe lang hij zijn vriendin buitensloot, is niet duidelijk. Ondertussen ging de livestream gewoon verder. Na een tijdje zie je de YouTuber haar bewegingsloze lichaam naar binnen brengen. Hij laat haar zelfs een hele tijd op de grond liggen, tot hij beseft dat ze niet meer ademt. Dan probeert hij haar nog te reanimeren, maar tevergeefs. Valentina overleed uiteindelijk aan onderkoeling.

Zelfs toen een ambulance ter plaatse kwam en ambulancepersoneel haar lichaam meenamen, bleef de camera draaien.

Gevangenisstraf tot 15 jaar

Als hij schuldig wordt bevonden voor doodslag, riskeert de man een gevangenisstraf tot 15 jaar. Getuigen en de forensische specialisten zeggen dat Reeflay zijn vriendin ook nog had verwond, door haar in het gezicht te slaan voordat hij haar buiten zetten. The Sun schrijft dat de livestream nog twee uur na Valentina’s dood doorging.

Lees ook: Terug bij je ex? Het zegt meer over jezelf dan je denkt