Hoge Amerikaanse gezondheidsfunctionaris noemt pandemie ‘communistisch complot’

De coronacijfers in de Verenigde Staten lopen op tot in recordaantallen. Ondanks dat twijfelt een hooggeplaatste gezondheidsfunctionaris uit Wyoming over de pandemie en noemt het een ‘communistisch complot’

Functionaris Igor Shepherd is verbonden aan het gezondheidsdepartement van de deelstaat Wyoming. Dit overheidsorgaan is verantwoordelijk voor de bestrijding van het coronavirius in de Amerikaanse deelstaat. Shepherd trekt dus als interne werknemer van deze organisatie de pandemie in twijfel.

Communisme verspreiden

Volgens Shepherd, die manager is van het departement, is de pandemie en de ontwikkeling van een vaccin een poging van Rusland en China om het communisme wereldwijd te verspreiden. Hij deed deze uitspraak afgelopen maand op een evenement in Loveland Colorado. Hier was hij gastspreker.

Afgelopen vrijdag lekte de omstreden quote van de functionaris uit, toen de VS een nieuw record van 229,077 coronabesmettingen rapporteerden. Shepherd noemde tijdens zijn speech het komende coronavaccin een „biologisch wapen”, schrijft NBC.

Responsteam

Shepherd werkt sinds 2013 voor het gezondheidsdepartement en had een rol in het responsteam voor het coronavirus. Volgens de woordvoerder van het departement heeft hij daarin geen leidinggevende rol.

De Verenigde Staten kampen momenteel met een gigantische corona uitbraak, waarin de cijfers hoog oplopen. Gezondheidsfunctionarissen waarschuwden al eerder voor „een uitbraak bovenop een uitbraak” omdat een week geleden miljoenen Amerikanen naar hun familie afreisden om Thanksgiving, een belangrijke feestdag in de VS, te vieren.

