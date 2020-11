Scherpere regels alcoholgebruik gaan later in

Iets later dan gepland, maar de strengere regels komen er. Onder andere voor ‘stoute ouders’ die alcohol in de horeca voor hun minderjarige kroost kopen. Dus geen ‘gezellig wijntje’ straks meer bij het diner.

De nieuwe alcoholwet zal een half jaar later ingaan dan gepland, op 1 juli 2021. Dat kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wet, die de drank- en horecawet vervangt. Op dezelfde dag trouwens dat het in Schotland verboden is geworden om alcohol in het openbaar vervoer te drinken.



A ban on the consumption of alcohol on trains and at stations in Scotland has come into effect. https://t.co/FD1XQAs5Dt — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) November 16, 2020

Strafbaar

De nieuwe wet regelt onder meer dat ouders die voor hun kinderen onder de achttien jaar in de kroeg of restaurant alcoholische drank kopen, strafbaar zijn. Ook vrienden die al wel achttien jaar zijn en dat doen, riskeren een boete. Daarnaast mogen prijsstunts in winkels niet meer dan 25 procent van de prijs bedragen en komt er meer controle op de leeftijdsgrens bij het online kopen van alcohol en bij de bezorging ervan aan huis.

#nieuws: 'Alcoholbranche wil alleen met Blokhuis praten over beperken van prijsstunts'. Zie https://t.co/zrTVLoJOgV — FoodHolland (@FoodHolland) September 24, 2018

Overgewicht en alcohol

De scherpere regels vloeien voort uit het nationaal preventieakkoord dat Blokhuis eerder heeft afgesloten met meer dan zeventig organisaties. Doel daarvan is om het overgewicht, drankgebruik en roken terug te dringen. Wat betreft het drankgebruik, moeten vooral jongeren onder de achttien jaar en zwangeren behoed worden voor drankgebruik. Alcohol is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen van jongeren en voor het ongeboren kind. Ook overmatig alcoholgebruik moet worden teruggedrongen.

Het preventieakkoord riep al meteen vraagtekens op. Want moet het probleem niet bij de kern worden aangepakt, en „waarom is Coca-Cola partner bij het akkoord?”



Tegengaan roken, overgewicht en alcohol hoog op de agenda bij Paul Blokhuis. Top. Maar zonder aanpak van de reden waarom mensen gaan roken, teveel eten en drinken is de kans op dweilen met kraan open groot: opgroeien in armoede, schoolverlaters, etc #preventieakkoord #aig2018 — Marc Roosenboom (@MarcRoosenboom) February 7, 2018

Alcohol

Volgens Blokhuis blijkt uit onderzoek dat een derde van de jongeren die alcohol drinkt, dit krijgt van zijn ouders of verzorgers. Achter de voordeur kan dit niet strafbaar worden gesteld, maar in de horeca is wel toezicht. Blokhuis wil met de regel ook bereiken dat ouderen zich meer bewust ervan worden dat ze kinderen geen drank geven.