’Man doodt zwangere vrouw (24) en steelt baby uit de buik’

Een 24-jarige zwangere vrouw is in Brazilië op een gruwelijke wijze om het leven gebracht. Ze werd gelokt door een vroegere schoolvriendin voor een babyshower, maar dat liep anders af.

De vrouw, Flavia Mafra, was op dat moment 36 weken zwanger. Eenmaal aangekomen op de babybshower, viel de partner van de vriendin, de 24-jarige moeder in spe aan met een steen. Mafra overleed aan snijwonden in haar buik en verwondingen door de baksteen.

Vrouw aangevallen met baksteen

Tijdens de aanval werd de vrouw met een steen op haar hoofd geslagen. Vervolgens werd de baby uit het lichaam gehaald.

De partner van de schoolvriendin heeft toegegeven dat hij haar heeft aangevallen met een baksteen in een poging haar te doden. De politie zegt dat het stel vorig jaar een miskraam heeft gehad en sindsdien geobsedeerd was om een kind te stelen.



Ziekenhuis

Het stel bracht het kind vervolgens naar het ziekenhuis, waar ze zijn gearresteerd. Volgens de lokale nieuwszender NSC Total verblijft het meisje momenteel in het ziekenhuis en gaat het naar omstandigheden goed met haar.

