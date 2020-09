Miljardair Bloomberg steekt 100 miljoen dollar in campagne Biden in Florida

Miljardair Michael Bloomberg is volgens The Washington Post van plan om zeker 100 miljoen dollar te steken in de campagne van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. De miljardair hoopt er zo voor te zorgen dat Biden in de ‘swing state’ Florida wint.

Zijn adviseurs vertelden de krant dat de oud-burgemeester van New York City dat besluit nam als reactie op het nieuws dat Donald Trump had laten weten 100 miljoen uit eigen zak te willen stoppen in zijn herverkiezingsstrijd in Florida.

‘Roekeloze en onethische acties’

Michael Bloomberg deed eerder zelf een poging om namens de Democraten presidentskandidaat te worden. „Ik doe mee om Donald Trump te verslaan en Amerika weer op te bouwen. We kunnen ons geen vier jaar meer van de roekeloze en onethische acties van president Trump veroorloven”, zei hij. Maar zijn poging mislukte en in maart gaf hij het op. Daarna besloot hij om Biden te steunen en er ‘alles aan te doen’ om Trump te verslaan.

Bij de vorige presidentsverkiezingen wist Trump op het nippertje te winnen in de cruciale staat. Florida levert na Texas en Californië namelijk de meeste kiesmannen op.

Recordbedrag van 364,5 miljoen

De Republikeinse president staat momenteel in de peilingen achter op Biden, maar is bereid er alles aan te doen de kloof te dichten. Trump haalde voor zijn nationale campagne in augustus in totaal 210 miljoen op. Dat was aanzienlijk minder dan zijn Democratische rivaal, die vorige maand een recordbedrag van 364,5 miljoen vergaarde om zich te presenteren in de aanloop naar de verkiezingen van 3 november.

Opinie-onderzoekers constateerden de afgelopen weken dat Trump in Florida inloopt op Biden. „Het stemmen begint in Florida op 24 september, dus de noodzaak een echte kapitaalinjectie te geven in deze staat is heel groot”, zei Bloombergs adviseur Kevin Sheekey in de Post.