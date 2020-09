Demonstraties Zuid-Afrika om ‘perverse racistische’ shampooreclame

Actie reactie in Johannesburg. Vanwege een shampooreclame, heeft de oppositiepartij opgeroepen tot protest en boycot. Maar dit laat een andere partij niet zomaar gebeuren en heeft aangifte gedaan. Wat ook weer allerlei reacties op wekt. „Loop naar de hel!”

In de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg worden demonstraties gehouden naar aanleiding van een shampooreclame. Die wordt als racistisch gezien. Op de advertentie van het bedrijf Clicks stonden twee zwarte vrouwen afgebeeld, waarbij hun haar als ‘droog en beschadigd’ en ‘kroezig en dof’ werd genoemd. Het haar van twee witte vrouwen werd bestempeld als ‘fijn en plat’ en ‘normaal’.

Beledigd haar

„Dit is pure racisme, geen enkel excuus wordt geaccepteerd”, wordt er op social media gereageerd. Een ander vindt dat Clicks elke vrouw met ‘natuurlijk haar’ een voucher moet geven ter waarde van 1000 rand (ongeveer 50 euro). „Ze hebben ons haar beledigd! En doen ze dat niet, dan verliezen ze ons voor altijd aan Dischem (een andere grote apotheekketen, red.).”



Rode shirts

De oppositiepartij van Zuid-Afrika, de Economic Freedom Fighters (EFF), organiseert daarom protesten en demonstreert voor winkels van de apotheekketen. Vanochtend verzamelden zich bij verschillende vestigingen van Clicks in Zuid-Afrika aanhangers van de partij. Gekleed in rode shirts en met rode baretten op, dansten ze in kleine groepen en zongen ze protestliederen. De lokale site TimesLive bericht dat één winkel is beschadigd na een benzinebomaanslag en een andere is vernield door EFF-demonstranten. De politie meldt dat de schade minimaal is.



Het bedrijf Clicks heeft vrijdag, nadat de onrust over de advertentie was ontstaan, excuses gemaakt. Dat is voor EFF niet genoeg: zij willen alle 880 winkels van Clicks in het land sluiten van maandag 7 september tot en met vrijdag 11 september. Eerder tweette de partij: „We zullen niet toestaan ​​dat het onberouwvolle en perverse racisme van Clicks doorgaat in Zuid-Afrika. #Clicksmustfall.”

Actie reactie

De protesten vallen niet in goede aarde bij een andere politieke partij. „Vandaag hebben we aangifte gedaan tegen de EFF wegens het aanzetten tot geweld en vernieling van eigendommen”, reageert Democratische Alliantie (DA). „We vragen onze politie hun werk te doen en onze inwoners te beschermen. De EFF vernielt het levensonderhoud van duizenden werknemers van Clicks. Genoeg is genoeg!”

Iets wat vervolgens op social media ook weer voor de nodige ophef leidt. „DA, loop naar de hel”, en „De racistische organisatie die het racistische instituut verdedigt… DA laat hier z’n echte aard zien.” Ook wordt de partij verweten altijd de kant van het bedrijfsleven te kiezen. „Zwarte mensen moeten misbruik maar accepteren omwille van banen.” En op stemmen van zwarte Zuid-Afrikanen hoeven ze niet meer te rekenen, zegt iemand. „Vaarwel DA, jullie dagen zijn geteld.”



