Coronamysterie: 132 buisjes met coronatests verdwenen in Purmerend

Het lijkt een beetje op een belangrijk tentamen doen en dat het tentamen dan kwijtraakt. Al gaat het nu om heel andere tests, die je niet moet doen, maar die je laat doen.

„Purmerend is weer even landelijk nieuws”, schreef een West-Fries op social media. De GGD Zaanstreek-Waterland is namelijk 132 coronatests kwijtgeraakt. Het gaat om tests die donderdagochtend zijn afgenomen bij de teststraat aan de Gorslaan in Purmerend. „We gaan dit tot op de bodem uitzoeken”, zegt de GGD tegen NH Nieuws.

Buisjes in een koffer

De tests zijn nog niet boven water, erkent plaatsvervangend directeur Amar Voogt. „We hebben getuigen gesproken die hebben gezien dat de buisjes wel in een koffer zijn gezet, maar het lijkt erop dat de buisjes het lab niet hebben bereikt.”



De GGD, die het al weken ontzettend druk heeft, deed de ontdekking toen ze het lab belde om te vragen waarom de uitslag van de betreffende test zo lang op zich liet wachten,. „Dat hebben we uitgezocht, en toen bleek dat er 132 buisjes niet waren aangekomen.” Waar ze dan zijn gebleven, is nog altijd de grote vraag.



Ik wilde een afspraak maken voor een coronatest bij @GGDHN Na een uur aan de lijn bleek dat in Alkmaar niet mogelijk want te druk. Ook Hoorn is vol. Purmerend is vol, Beverwijk is vol, Zaandam is vol. En nu? Belt u over een paar dagen terug. Misschien lukt het dan. Wattt???? — JeroenDalli (@JeroenDalli) August 31, 2020

Gedupeerde mensen in de regio zijn inmiddels op de hoogte gebracht. „Op negen mensen na hebben we gisteren iedereen kunnen bereiken.” Bijna alle mensen hebben zich inmiddels opnieuw laten testen, bevestigt de plaatsvervangend directeur. Vandaag volgt ook voor de laatste mensen een hertest.

Coronatests

Een vrouw uit De Rijp laat weten het „heel vervelend” te vinden. Haar 16-jarige zoon probeerde vanaf vorige week maandag een afspraak te maken, kon uiteindelijk op donderdagochtend terecht, maar ontdekte dat zijn test was kwijtgeraakt en moest daarom terugkomen voor een nieuwe test. Gisteren is hij opnieuw getest. „Maar ik wil gewoon weten wat er met die tests is gebeurd, en waar ze zijn beland.”

In Zaanstreek-Waterland is gemiddeld 1,3 procent van alle tests positief. Voor de groep van 132 zou dat kunnen betekenen dat een of twee van hen het coronavirus onder de leden hebben. De besmettingen in deze regio nemen sinds eind augustus af.



